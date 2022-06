La Foto del Día: " Quizá sea un testamento, un diario, un poema”

La foto que me ha llamado la atención es de Iván Alvaro y está tomada en un sótano a las afueras de Jarkov. Cien días ya en los sótanos, en los túneles del metro en subterráneos olvidados, cien días luchando por sobrevivir, luchando por no perder la libertad. Fuera, en la superficie están las tropas rusas, los muertos sin enterrar, los edificios convertidos en escombros, los niños con hambre. Hasta el refugio llega cada poco el rugido ronco de los misiles al explotar. La luz es escasísima en el sótano y cae sobre una mesa de formica. Sentada a esa mesa hay una mujer con el pelo corto vestida de rojo y de púrpura. En uno de los muros cuelga una jaula con un pájaro dentro. El pájaro es leve, pesa lo que pesa un alma humana, pesa lo que pesa el mundo. El pájaro no tiene más que su canto y su alegría y las derrocha. La mujer de púrpura recoge un poco de esa alegría porque los días están escasos. La mujer de púrpura, en medio del dolor, de la fatiga de tantos días de miedo y de muertos, es la emperadora de su propio reino. Ni los tanques, ni la injusticia, ni el mal al que se ha asomado en los últimos cien días, le han quitado su imperio, el imperio de su conciencia. De hecho, la mujer de púrpura escribe a mano bajo la escasa luz. Quizá sea una carta a un hijo en la que le dice, sabiendo que el final puede estar cerca, “querido mío, vive, vive para siempre”. Quizá sea un testamento, un diario, un poema. Da igual en ese trozo de papel están las palabras de una mujer de púrpura a la que, a pesar de todo, no le han arrebatado la dignidad. De hecho, desde hace cien días, escucha una voz que antes de la guerra apenas se oía, una voz que le dice: no es justo, no es justo que nos quieran arrebatar nuestra libertad. Desde hace cien días, cuando no estamos distraídos con lo de siempre, la voz de los que resisten en los sótanos, en los hospitales, en el frente, ha despertado en nosotros una voz que antes casi no se oía.