Foto del Día: "Ya quisieran los agitados señores y señoras del dinero tener en los ojos ese blanco, esa luz"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es la foto de una mujer, de espaldas, con una caña. Tiene ensartada en la caña un cepillo empapado en cal. Agarra la mujer la caña con dos manos y encala con vigor la fachada de su casa, fachada de un blanco infinito, fachada de nieve, de nardo y de salina. Blanco infinito en una casa humilde que brilla con la luz imposible, la primera luz del Atlántico en Medina, la luz de Cádiz. Esta la casa en Medina Sidonia, el pueblo en la colina, pueblo que navega ya sobre un mar de amapolas, de jaramago, de flores malvas, de alcornoques, de un océano de verde que brilla bajo la primera luz del mundo, la luz del Atlántico en Medina. El blanco de la cal en la casa pobre. Con esa luz, con la brisa que llega de Africa, después de haberse bañado en playas de oro, después de haber jugado con faros solitarios, después de haber mecido al trigo, después de haber dado la vuelta al mundo, esa luz, esa brisa, ese blanco, hacen a la mujer de la foto la más rica del Universo. Ya quisieran los agitados señores y señoras del dinero tener en los ojos ese blanco, esa luz, esa brisa. Encala la vecina de Medina en lo alto de la colina, quiere la mujer que su casa sea nieve, nardo y salina. Encala la señora de Medina buscando un blanco infinito, ¿y no me daría a mi la buena vecina un poco de esa luz para mirarme en el espejo, y no me daría un poco de esa brisa para peinarme de niñez los años, y no me daría un poco de esa cal para tener yo también un blanco infinito con el que encalar mi casa salpicada de renuncios?