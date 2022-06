La Foto del Día: " No se pueden leer”

La foto que me ha llamado la atención hoy es de Diego Meníbar y llega de un país de África negra donde se habla español. El retrato está hecho en una gran cabaña de madera. Algunos leños no están bien ensamblados y dejan algunas rendijas, pero seguramente a nadie le importa mucho. La cabaña se abre al fondo con una ventana sin cristales a la que se asoma una palmera. El suelo es de cemento grisy sobre una mesa alta reposa una larga pizarra. Han borrado el encerado y solo quedan un par de frases escritas con tiza en uno de los ángulos. No se pueden leer. Frente a la pizarra dos pupitres corridos de madera roja. En el primer pupitre está sentada una chica alta y espigada. Ha crecido tanto la chica que el pupitre y el aula parecen los de una casa de muñecas. La chica habrá despertado en una choza donde duerme toda la familia y habrá hecho un largo camino para poder escuchar al maestro. Las carreteras de África están llenas de niños y jóvenes que caminan durante horas para poder aprender. La chica de la foto, está sola. Espera al profesor. Entrar cada mañana en la cabaña de la escuela es para la chica de la foto como volver a entrar en el útero materno, porque ella no ha nacido todavía, no ha nacido del todo. Suele llegar distraída, desinteresada, pasiva. Pero cuando oye que el maestro se acerca da un respingo. El maestro enseña los números, las letras, los mapas. Pero cuando el maestro habla sus palabras no solo explican números y letras, la chica de la foto, cuando las oye escucha a una persona mayor que le dice que ella importa, que es un regalo que ella esté en el mundo. Eso es lo que la chica de la foto escucha. Y se le despiertan unas extrañas ganas de vivir, de jugar, de cantar, de aprender, de saber. Se acaba l aburrimiento porque el maestro, cuando le habla de número y de letras, le está diciendo que ella es un regalo para el mundo.