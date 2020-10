La Foto del Día: "Nos sorprendemos de ser nosotros mismos"

La foto que me ha llamado la he encontrado repasando algunas de las imágenes que hay de Richard Kalvar en internet. Kalvar es un fotógrafo norteamericano que a finales de los años 60 hizo algunos retratos muy sugestivos. De la foto que hablo está tomada en una calle de Nueva York, en verano, seguramente un mediodía de junio porque las sombras son muy cortas. La calle tiene una acera muy ancha, despejada. Una señora mayor, no anciana, con el pelo corto y con gafas de pasta está en jarras delante de un escaparate. Lleva un vestido de manga corta y pega el pecho y la tripa a l cristal. Se apoya sin ningún tipo de pudor, parece que quiere atravesarlo. Esta sería, indaga, busca. Su cara y la posición de los brazos arqueados en torno a las caderas parecen estar exigiendo una respuesta. La luz es intensa y el ángulo escogido para la foto no nos deja ver lo que hay al otro lado del escaparate que funciona como un espejo. De hecho, la mitad de la foto lo ocupa el reflejo de la mujer en el cristal. Y parece que se mira a sí misma, con los brazos en jarras, preguntándose, exigiéndose una respuesta. Quizás esté la mujer en ese instante precioso en el que todos, al menos una vez en la vida, delante del reflejo de nuestro rostro, dejamos de darnos por supuestos, dejamos de pensar que nos conocemos bien, dejamos de considerarnos algo requetesabido, en ese instante en que dejamos de ser algo descontado y nos sorprendemos de ser nosotros mismos.