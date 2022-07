La Foto del Día: "No nos habíamos dado cuenta de lo mala que era la soledad hasta que no aparece un amigo "

La foto que me ha llamado la atención hoy está tomada en un pueblo escondido en una de las selvas de Brasil. Era un pueblo minero, dedicado a la búsqueda de oro. Ahora ha quedado casi abandonado. La imagen está en blanco y negro, lo que acrecienta su dramatismo. En una calle sin asfaltar y sucia abre sus puertas un comercio que es muchas cosas a la vez: es colmado, es bar y es carnicería. El dueño suele estar sentado a la puerta, sentado en una silla de plástico con mucha roña. La tienda, construida con tablones, abre una ventana para exponer el producto. De un tubo redondo cuelgan, gracias a garfios de metal, piezas de carne. Son faldas, costillares, caderas completas de vaca. No de ternera, de vaca vieja. Las piezas grandes y con sangre seca despiden un olor fuerte y agrio, un olor a descomposición. Frente a la carnicería tres perros callejeros levantan las orejas y miran inmóviles, imantados, el bovino despiezado. No se habían dado cuenta los tres perros de toda el hambre que tenían hasta que no se han detenido delante del posible festín. No se habían dado cuenta de toda la necesidad tenían de comer hasta que no se han seguido el rastro que dejaba en el aire la res despiezada. No nos damos cuenta, de verdad, de la sed que nos martirizaba hasta que no escuchamos el murmullo de una fuentecica, no nos damos cuenta de cuánto habíamos esperado una caricia hasta que no nos hacen la primera, no nos habíamos dado cuenta de todo el calor que teníamos hasta que el ventilador no gira, no nos habíamosdado cuenta de lo mala que era la soledad hasta que no aparece un amigo, no nos damos cuenta de cuánto deseábamos una vida rebosada, hasta que no llega una inundación de alegría.