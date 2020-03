Foto del día: El niño ve en la calle algo que nos queda oculto a los mayores

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy navegando por la red. Es la imagen de un fotógrafo que se llama Christopher Anderson, una auténtica joya de esas que captan la densidad del instante, que cuentan lo que llevamos por dentro. La foto se tomó en el barrio de Brooklyn en Nueva York hace once años.

El protagonista es un niño que está a contraluz, un niño frente a un gran ventanal, el niño se llama Atlas y mira a través del cristal en un día de lluvia un paisaje urbano celado por gotas de agua. Los grises bloques de viviendas se convierten en cuerpos vaporosos. Parece un cuadro del señor Monet, un cuadro impresionista.

El niño tiene sobre su cabeza, a la derecha y a la izquierda mucha ventana, parece más pequeño ante el mirador. Imaginamos los ojos atentos del niño que sabe descubrir lo que nuestra mirada gastada, cansada, no ve. El niño ve en la calle algo que nos queda oculto a los mayores. Le sorprende que las cosas no se desmoronen.

No solo que los edificios estén en pie. Le sorprenden que haya edificios, carreteras, semáforos, cosas. La luz mágica, blanca, nueva que entra por el mirador la suponemos en los ojos de la niñico. El protagonista de la foto es en realidad el padre. No está en la imagen pero es quien hace posible que el mocoso esté delante del mundo, confiado, sorprendido, sin miedo.