La Foto del Día: “Es mi modo torpe de quererte”

La foto que me ha llamado la atención la ha hecho en un país lejano Fayaz Aziz. Es la foto de un arroyo muy vivo con un lecho de rocas. Salta el agua fresca y niña. Es un arroyo que no nace en una fuente serena. Salta el agua como una chiquilla limpia que tiene prisa, que caracolea, que se lanza sin miedo buscando el mar. No sabe el agua que le espera un largo camino, que habrá de remansarse hasta llegar a su destino. La cascadita entre las piedras hace dientes de espuma sin sal ni amargura. Y en el torrente un chico se baña. Juega el niño con las pequeñas olas dulces. Les da un puñetazo fuerte y se levanta una cola de pavo real transparente, una lluvia al revés que en el instante, el instante en el que se ha hecho la foto, toma la forma de un gran escudo que no protege. El niño, con ojos de azabache y un flequillo irregular se ríe de su hazaña. Detrás del agua su cara alegre, sorprendida. Verte es así, como mirar al niño del retrato. Verte es verte detrás de la cortina de un río que nace. Verte es mirarte y remirarte y no acabar nunca de apresarte. Porque aunque te tenga delante te vas dulcemente de un torrente a otro torrente, libre en tu baño, libre en tus juegos, libre en la fuente. No puedo beberte entero, no puedo apresarte, no puedo impedir que sigas tu corriente. Y si lo intento te ahogo y me ahogo, pierdo el aire en el fondo. Y este verte detrás del agua que salta, este verte como si estuvieras en un espejo, este querer verte correr cauce abajo, este querer que tú digas sí o no, este dejar, este esperar a que traces tus meandros, tus riberas, este esperar a que dibujes tus curvas y tus revueltas, aunque meandros, curvas y revueltas te lleven lejos y te hagan equivocarte, si equivocarte, es mi modo torpe de quererte. Este verte como si estuvieras detras de un espejo, instante tras instante, libre en la fuente, es mi modo torpe de quererte.