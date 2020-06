Foto del Día: "a los mayores nos anda el camino por dentro"

La foto que me ha llamado la atención la publica el País. Un grupo de niños pasean por un camino de campo en Lugo. El camino atraviesa un prado y luego se adentra en un bosque de árboles jóvenes. Está la hierba en el prado alta, espesa, crece alegre la hierba, sin temores, sin pensar en el futuro, hierba verde, hierba esperanza con todo el vigor del presente. Los niños se van a meter en el bosque, siguiendo el camino. Y esta foto de unos niños atravesando un camino provoca nostalgia, nostalgia de una vida sencilla. Si, ya lo se, cuando uno se hace mayor tiene que revisar los caminos, no darlos por supuestos, comprobar que le llevan a uno donde quiere ir. Pero el niño que se hizo mayor y que ha revisado todos los caminos sabe también que someterlos a examen no significa borrar todos los caminos, no significa subir siempre a pico, sin senda, que eso es tarea imposible, no significa buscar siempre el atajo, no significa cruzar bosques confiado en las propias fuerzas, en la capacidad que tiene uno para orientarse. Andan los niños por el camino que cruza el prado y andan los mayores por el camino que después de muchas idas y venidas se ha convertido en la senda amiga. En realidad el mayor no anda por el camino, a los mayores nos anda el camino por dentro, nos anda la hierba por dentro, nos andan los árboles por dentro, nos anda por dentro los pasos que dieron otros que son sabiduría. El niño se fía de la senda porque es la que andan sus padres, el mayor deja que el camino le ande por dentro porque, después de muchas y venidas, sabe que no está solo, que los pasos de sus padres le andan por dentro.