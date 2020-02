Foto del Día: "Las junturas se echan a perder cuando una es puro salazón"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario el Mundo. Es la imagen de una estatua muy grande, una estatua de sal, que llega al segundo piso del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, y representa a la señora Edith. Al principio no se sabía el nombre de a señora, que era solo la señora de Lot, el de los camellos, el de las cabras y las tiendas. Al principio solo le llamaban la señora de Lot pero luego uno de los maestros supo su nombre. Edith .Y la Edith de la estatua tiene la cara muy redonda, los ojos cerrados como si, de pronto, se hubiera quedado dormida. Peina una trenza pero la pobre señora Edith se ha quedado sin manos, antes eran manos con pellejo y con carne y con hueso, pero como ahora es una salmuera purita, cuando le da el viento, se va cuarteanado. Ha perdido la señora también un tobillo, lo dicho, las junturas se echan a perder cuando una es puro salazón. Lo de la señora Edith fue por un desahogo, que algunos salen caros. El señor Lot se separó de su tío porque no tenía tierras suficientes para los rebaños. Y yendo de un lado para otro acabo en aquella ciudad, había algo raro en aquella ciudad, no es solo que comieran y bebieran sin tregua, no es solo que no respetaran a los ángeles, había algo oscuro y feo en aquella ciudad. Y cuando el señor Lot escapó de ella, cuando empezó a caer el azufre sobre sus calles y sus tejados, la señora Edith quiso echarle una última mirada porque la señora Edith no quería irse, porque la señora Edith pensaba que perdía mucho, pensaba que el desierto era muy duro, la señora Edith iba echando cuentas de la casa que dejaba atrás, de la despensa, de las esclavas, del palomar y quiso la señora Edit llevárselo todo en su huida, al menos en las pupilas y miró para atrás, se dio la vuelta, y ahora es un purito salazón, que las nostalgias te dejan sin junturas.