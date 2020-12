La Foto del Día: "Las cosas de siempre"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado trasteando hoy por internet. Es de un francés que se llama Raymond Depardon y es un retrato íntimo de la esquina de una habitación en un edificio antiguo. Buen parte de la foto la ocupa una mesa tapada por un hule grueso decorado con flores y frutas. El hule es basto y feo pero está bañado por unas celosías de luz que lo transforman. Los dibujos del sol se estampan sobre el plástico y tienen la delicadeza y la frescura de los reflejos de un palacio. La mesa de la foto está cerca de una ventana vieja de madera. Los cristales están cubiertos por unas cortinas de crochet, el hilo laboriosamente trabajado con aguja de garfio hace calados y formas de flores. Y el sol que es ya sol de enero, sol de comienzo, sol de inicio que deja atrás el cansancio, ese sol teje entre el hilo filigranas que son promesas. Juega el sol de la promesa no solo con la mesa, también con la pared mal pintada y con un cable gordo. Se escuchan en la calle los ruidos, los pasos de las gentes que llegan amortiguados. Y esa esquina de mesa, ventana y pared de la foto es un hogar, es una casa. Porque la esquina está llena de luz, porque una casa es tu luz en las cosas de siempre, tu nombre en las cosas de siempre.