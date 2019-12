Foto del día: " El joven está en la manifestación vecinal pero no levanta el brazo"

La foto que me ha llamado la atención hoy vuelve a ser de Jordi Socias, y está en El País. Confieso mi debilidad por este magnífico fotógrafo. Es una imagen tomada a finales de los años 70 y recoge a un grupo de vecinos que participan en una alguna protesta. Tienen todos el puño en alto pero no tienen precisamente pinta de revolucionarios. Son más bien un par de familias, con hombres maduros, señoras con muchas horas de trabajo a las espaldas y cara de frío. Hay un hombre que parece tener algo de rabia en la expresión pero los demás son gente tranquila, muy razonable en sus gestos. Nadie grita, nadie clama. Son vecinos del barrio. Me ha llamado la atención especialmente el rostro de un joven que mira a cámara. Tiene un pelo largo y lacio que le cubre las cejas. La nariz ancha, la boca cerrada pero sin apretar los labios.