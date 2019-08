La foto del día: "Es el instante en el que todo está recomenzando, como el primer día"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País en su sección de revista, está en esas páginas que dedican todos los diarios al ocio en los días de verano. Es una instantánea pequeñita, rectangular, de un campo en verano, sin segar, probablemente porque sea tierra de barbecho, tierra baldía, que solo da algunas hierbas y zarzas. Junto al camino que recorre la instantánea hay desde luego una mata con el color verde del espino. Las hierbas altas y doradas, gracias a una luz especialísima, cubren el suelo ondulado con la nobleza del oro.

El camino pasa por debajo de un puente apuntado, las piedras del arco, serenas señalan el cielo. Y después del puente unos alcores ya pelados, solo salpicados por rebollos de encina, rebollos modestos de hoja vieja y sabia. La luz de la foto está todavía por romper, es ese momento en el que camino, puente, hierba y rebollo se distinguen claridad, pero la aurora todavía no ha asomado sus dedos por levante. Hay un estruendo de pajaricos que saludan ya a un día en el que todavía no ha asomado el sol. El campo se prepara, alegre, sin resentimiento, para un nuevo día de tortura y de calor. Es el instante en el que todo está recomenzando, como el primer día. No hay fatiga, hay una serena espera.

Amaneceres de verano. Amaneres sobre el trigo segado, sobre la hierba y el rebollo que son vistos como la primera vez, como fueron vistos en la primera hora del primer día. Con la sorpresa de que delante tenga uno camino, piedras, alcores, la sorpresa de las cosas bajo la luz que nace: la hierba solida y rebelde a la vista, la piedra dócil al tacto, el piar de los pájaros distinto a lo imaginado, fuera de uno. Las cosas sin precio, gratis siendo, y el sol de vuelta, el tiempo regalado, la hierba y la piedra esenciales, no pensadas, dadas, maravilla en los ojos, todo está fuera y todo está dentro. Y el camino bajo el arco, una invitación. Amaneceres de verano, oro en los ojos, aurora inminente, camino por hacer.