Foto del día: '¿Habrá algo más común que unos niños asomados detrás de una ventana?'

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es un foto de dos niños, de dos chaveas, que están detrás de un cristal. Los rapaces han corrido una cortina oscura, una cortina morada. miran a través del vidrio. El de la derecha tiene unos azabaches grandes, la pupila negrísima, la nariz ancha, el pelo muy cortico. El de al lado se apoya en el cristal con los brazos cruzados por delante. Este segundo un poco más mayorcito y pega la nariz a la ventana y la nariz chata se pliega a la presión. Los ojos de los muchachos están clavados en lo que hay al otro lado del cristal. En los ojos de los dos chavales se abren infinitos senderos. En su mirada, intensa, limpia, atenta, mirada de quien espera, se abre un oceano de vida y de frescura. Miras estos ojos niños y ves en ellos, mundos de brisa, de risa, altos picos. Los ojos de la foto prometen. ¿Es extraño, verdad, que una mirada sea prometedora? Es solo una mirada. ¿Habrá algo más común que unos niños asomados detrás de una ventana? El mundo está lleno de zagales que miran atentamente, que se están mirando un buen rato todo. Y el mundo está lleno de adultos que echan un ojo al bies, que echan una ojeada rápida porque creen que lo que se les pone delante de las pupilas ya lo han visto. Ojeadas rápidas porque ya está todo visto. Visto, que participio más feo y más tonto. Visto nunca hay nada. Lo ya visto está siempre por ver. Esta tarde he hecho una prueba. He pegado la nariz al cristal de una ventana que había aquí en la radio. Y he mirado fuera como el niño de la foto. He mirado un buen rato. Me he fijado en una acacia un poco rala que tenemos en un fondo se saco. Y después de mirarla un buen rato no podía volver a la mesa de trabajo, miraba y miraba por ver si veía por qué había en la acera un árbol, una moto, una persona que pasaba, miraba por ver por qué hay cosas. Y todo ha sido porque he mirado los ojos de unos niños y he visto en ellos, mundos de brisa y de risa.