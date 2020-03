Foto del Día: "un golpe de humo que tiñe la pared"

La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. La imagen retrata una calle de Berlín, solo se ve la acera y un muro de ladrillo y media ventana. Y el espectro de un hombre que corre. Parece el hombre negro pero la foto está movida y solo se ve su silueta. Las zapatillas se distinguen bien, son blancas. Pero las piernas han quedado descompuestas, son una mancha gris con forma de abanico, una especie de flecha que se ha abierto hasta hacerse gaseosa. El corredor extiende los brazos para avanzar mejor pero se han convertido en un golpe de humo que tiñe la pared. El tronco es también otro mancha, un tizonazo rápido sobre el muro. La foto posiblemente es el retrato de la conciencia del protagonista, mientras hace deporte vienen a su corazón y a su cabeza los sucesos de los últimos días, y todo lo ocurrido, el encuentro con el extraño que en el metro le ha pedido un euro, la conversación con su jefe, el final del último capítulo de la serie que ha visto, el miedo, el análisis del miedo, todo, todo lo vivido en las últimas horas son manchas de color con la consistencia de un viruta de niebla, impresiones fugaces sin percha en la que sostenerse. El protagonista de la foto corre desleído, las palabras le vienen a la boca pero pronto se convierten en un golpe de viento, y corre más esperando que a la vuelta de la esquina todo vuelva a ser sólido, y las cosas sean cosas, y las piedras pesen y la risa sea alegría y el llanto tristeza y decir yo no sea una quimera. En la siguiente escena, la que no sale en esta foto, el corredor se ha detenido. Y pasa las yemas de sus dedos por los ladrillos de la pared para tocar algo estable.