La Foto del Día: " El dinero es lo de menos”

La foto que me ha llamado la atención llega de una playa de Cádiz. Es una foto aérea en la que la risa de las olas no se ve. El mar está dulce buscando los pinos, pero no queda retratado. La arena baña en oro joven una luz del final de la tarde. Las sombras se alargan. Sobre la duna rendida cuatro sombrillas muy juntas. Y debajo de las sombrillas juegan seis mujeres. Cada una está sentada en una silla bien cómoda y tiene sobre las piernas un gran tablero. Las señoras juegan entre grandes bolsas. Esta mañana se mudaron a la orilla para buscar el viento que no corre, el fresco que no llega. Juegan las damas al bingo con el hilo musical del agua y de gaviotas descaradas. Todas ellas están muy concentradas, muy atentas, pendientes del número que sale del bombo, buscan y rebuscan en los cartones la cifra apenas cantada. Minutos de atención, pueden ser horas de atención. Con una sola cosa en la cabeza sin reírse de un meme, sin escuchar voces que, del teléfono, voces en conserva que siempre tardan mucho tiempo en explicar cosas muy sencillas. El bingo se ha convertido, quien lo diría, en un hospital para la atención. Las señoras bajo las sombrillas se juegan unos euros, un café con tostada de aceite y tomate, poca cosa. El dinero es lo de menos. Lo importante sobre la arena y bajo la luz rubia es jugar. Cuando se juega no se trabaja, cuando se juega no está una atareada, cuando se juega no se espera provecho. Jugar tiene la alegría del tiempo sin cosecha. Jugar es un modo de devolver al tiempo su infancia. El tiempo es una criatura que viene a nosotros a veces mansa, otras veces revuelta, pero siempre es gratis. El tiempo es oro de una playa por la que no hay que pagar.