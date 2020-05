Foto del Día: "Dime Antonio, dime qué llevas en los ojos"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el País. Es la foto de un taller de pintura. Un taller sencillo, eso sí lleno de trastos. El pintor es un hombre mayor, un hombre vivido, un hombre con la tristura en los hombros, que se le ha ído lo que más quería. El pintor es un hombre famoso pero viste con una camisa y un saquito sencillos, con un mandil de pobre. La cabeza sin pelo, augusta, la nariz aguileña. El pintor apoya una mano en una cristalera grande y sencilla, con rejas. En la otra mano una paleta con muchos pinceles y con los colores del mundo. A su espaldas, un jarrón de flores rosas, con pétalos como mariposas, y un caballete y un lienzo en el que la luz que hay en los ojos del pintor han puesto tal cual es el ánima del vaso y el aleteo que nunca muere de los pétalos que pronto estarán marchitos, belleza efímera, belleza inmortal. A las espaldas el caballete y el lienzo que ilumina el aire dormido y frente a los ojos del pintor, apoyado en el cristal, la calle del mundo. ¿Qué ven tus ojos, Antonio? ¿Qué hay en esos ojos ya pequeños pintor de las epifanías de los pétalos y de los lavabos? Antonio calla y mira. Háblame Antonio, ¿por qué Antonio tú miras la calle, el lavabo, el retrete y ves lo que yo no veo? Dime Antonio, dime qué llevas en los ojos, dime qué amores, Antonio, hay en tu mirada para ver lo que yo no veo hasta que no te miro en tus pétalos y en tus lavabos.