La foto del día: diario de una pandemia

Hay días como hoy en los que me ha resultado difícil encontrar fotos impresas, mi quioskero ha cerrado parece que por un día y me he quedado sin la compañía de las imágenes impresas. Así que me he puesto a navegar en internet y me he encontrado con una cosa que se llama diario de una pandemia en la que un grupo de estupendos fotógrafos de todo el mundo cuelgan lo que hacen en casa. La primera foto es de noruego Jonas Bendiksen que tiene entre cuatro paredes a dos niñas, una de dos años y otra de cuatro. La foto tiene tres planos en el primer plano el padre levanta las manos y proyecta una luz.

La luz cae sobre la espalda de una de las niñas que salta en la cama. La niña, con la piel muy blanca, con el pelo muy rubio, salta, suponemos que ríe, que canta, que tiene los dientes pequeños y que su sonrisa lo llena todo. Y en tercer lugar aparece la sombra, la imagen de la criatura reflejada en una pared verde que está entre una cómoda muy elemental y un ventanuco.

La sombra, la imagen que la niña proyecta gracias a la luz del padre la hace más esbelta, mejor proporcionada, los gestos todavía torpes, las manitas que se mueven sin saber ser precisas en el baile, algo descoordinadas, aparecen en la pared como las manos de una princesa y lo mismo le pasa a la cabeza y al pelo. La luz del padre hace de la espalda de la niña y de su pelo un campo de trigo en verano, sereno, esplendoroso en sus rubios de gloria. Bajo la luz del padre los ademanes de la niña son los de la reina del mundo. Y la horfandad se convierte, en la foto, se en un desgracia, en un despropósito.