Foto del Día: "la boca tapada con una mascarilla le da más fuerza a esa mirada"

La foto que me ha llamado la atención la publica El País en su sección de Madrid. Es la foto de un semisótano, con dos ventanucos que están entreabiertos. En primer plano cuatro cajas de pimientos, los pimientos verdes con dos patatas de la sierra, arrope de calabaza y magro de tocino hacen un cocido. Al lado de los pimientos, naranjas, las naranjas que no tiene la mar. Y detrás hay espárragos en bote y latas y al otro lado mucho arroz que no es polvo, que es el pan de los pobres para combatir el hambre, que por hambre volvemos a un laberinto de una vida sola, que por hambre reaparece la fiera, que por hambre se apagan las risas y la luz, que por qué como yo y no comes tú si también te trajo al mundo una madre como la mía, si tú tienes madre y padre , hijos como yo.

En medio del semisótano, los ojos serios de una mujer morena, la boca tapada con una mascarilla le da más fuerza a esa mirada, la mirada de una mujer de pelo oscuro que vino de lejos. Cuenta la mujer las cajas de pimientos, de latas, de naranjas, y escriben con primor en un papel los ojos azabache los números del pan de los pobres. En la pared del semisótano hay una foto barata de un bajo relieve de la Ültima Cena. Levanta el Cristo el cáliz, con Juan en su pecho, entre pimientos, latas y naranjas. La mirada del Cristo está en el mismo eje que la mirada de los ojos azabache. Sucesión de miradas entre pimientos, latas y naranjas. Y quiere uno bajar a ese semisótano, quiere uno pedir un hueco, piensa uno que le va a faltar algo o que le va a faltar mucho sino está entre pimientos y latas y naranjas. Que no sabrá uno hacer el cocido para los pobres pero que algo podrá hacer uno.