Foto del Día: "amores que atraviesan el tiempo"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el catálogo de una exposición organizada por CaixaForum que se titula “Cámara y ciudad”. Está tomada en blanco y negro a comienzos de los años 60 y tiene como protagonistas a una pareja de adolescentes, casi niños, retratados de cuerpo entero frente a un muro de ladrillo, de una calle cualquiera con los adoquines gastados y papeles ensuciando la acera. El chico está cuidadosamente peinado y cuidadosamente vestido con un tres cuartos marinero, una corbata estrecha, pantalones y zapatos elegantes. Tiene el gesto, copiado de sus mayores, de una persona decidida, de una persona que está dispuesta a realizar sus propósitos. Ella, morena, algo despeinada, con un bonito abrigo de botones grandes, parece desvalida, insegura. El chico extiende su brazo, aprieta el hombro de la chica y la pega a su costado. Hoy sería seguramente una escena incorrecta. Me da igual, es el retrato de un nuevo espacio, el que hay entre la chica y el chico. El chico se siente el más agraciado del mundo por que lo inalcanzable, la-inalcanzable le ha dicho que sí. Y es sincero. Y la chica se siente la más agraciado del mundo por que lo inalcanzable, el-inalcanzable le ha dicho que sí. Y es sincera. Quizás sigan juntos. Es posible, no es frecuente, pero es posible, a veces sucede. Y puede que ahora, que tienen más de 70 años, sea él chico el que tenga un aire desvalido y sea ella la que extiende su mano para sostener los pasos de un ánima castigada. Sucede a menudo, que los que tenían propósitos más firmes son los más castigados. Me da igual. En estas historias de amores que nacieron en una calle cualquiera con los adoquines gastados, en estos amores nacidos de el/la inalanzable, en estos amores que atraviesan el tiempo, los tributos a la debilidad y al desaliento no son noticia. La noticia es que el exceso de tiempo no haya destruido el nuevo espacio que nació en un en una calle cualquiera con los adoquines gastados.