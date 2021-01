La Foto del Día: "La nieve ha caído sobre los vivos y los muertos"

La foto que me ha llamado la atención no la he visto hoy en ningún periódico. No llega el papel impreso al quiosco, que está cerrado, y es como si el mundo hubiera enmudecido, al menos mi mundo, el que rodea mis cuatro calles. La foto de la que hablo la tengo en el movil, es el de pequeño jardín de casa: el gran muñeco que hicimos cuando todo empezó se ha convertido, ya sin ojos y sin boca, en un fantasma. Sobre el suelo yace el tronco de la cipresa que no pudo aguantar el peso. La mira, desde lo alto el ciprés que ha quedado viudo. Ha caído la nieve sobre la cipresa, es verdad lo que decimos en la radio, ha estado nevando durante horas. Ha caído la nieve durante horas sobre la cipresa tendida en tierra. Ha caído lánguidamente la nieve sobre todo el universo, ha caído sobre todos los vivos y sobre los muertos, y al mirar a la cipresa tronchada se amontonan los pensamientos sobre todos los que han vivido desde el principio de los tiempos. Es mejor caer así, como la cipresa, en plena batalla, en plena tensión, apuntando hacia el cielo, luchando el instante, es mejor así que apagarse sin pasión, prisionero del miedo, de los cálculos. Ha caído la nieve sobre los vivos y los muertos y esta mañana, como ayer por la mañana, ha salido el sol. Y seguía el silencio y la nieve seguía cerrando la calle, y los tejados seguían vestidos de luto blanco, y la cipresa parecía ya solo una sombra. Pero ha salido, como digo, el sol, con su obstinación cotidiana y la luz era nueva, anticipo de victoria, y del tejado caía ya agua y corría ya agua por debajo ya del tronco de la cipresa.