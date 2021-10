La foto: "La costurera coqueta lleva también pendientes de aros"

La foto que me ha llamado la atención es una antigua foto de Pilar Aymerich, premio Nacional de Fotografía de este año. El retrato en blanco y negro está tomado en un taller de costura. La luz entra con fuerza por una ventana con los cristales translucidos. Y el juego de los claroscuros es intenso. Junto a la ventana un gran cesto de mimbre, para la ropa. Y al fondo royos de tela algo desordenados. Luego, dos, tres mesas con grandes maquinas, seguramente Singers, grandes maquinas que parecen pájaros sin alas que en lugar de picotear pespuntean, pespuntean, pespuntean. Detrás de una de esas mesas hay una mujer que arrima una pieza vaquera al pico del pájaro que cose el hilo. En el taller hace frío porque la mujer lleva un jersey gordo de lana. La costurera coqueta lleva también pendientes de aros, y arrugas nobilísimas en su frente, y lleva puesta una sonrisa franca. Y en su piel y en sus manos se nota el cansancio. Pero en sus ojos no hay queja ni lamento. Seguro que le pagan poco, seguro que su trabajo vale más. Pero no hay en su gesto rencor. Si no fuera una osadía diría que en su gesto y en sus ojos hay alegría. Quizás sea la alegría de ponerse ella en cada pespunte. Sí, que sí, que es una rutina. Pero es también coser el pantalón que llevará una buena moza el día en el que conocerá a su gran amor, es también coser los pantalones de los chicos que van al colegio, los pantalones que se pondrán los que quieran estar guapos un día de fiesta o los pantalones que llevará el marinero a la mar oceana, o el fresador en el taller. Detrás de un pespunte siempre hay alguien.