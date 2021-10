La foto: "El chico es rubio, rubio como las espigas maduras"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el diario El País. Es la foto de una sala de estar con un cuadrito de cerámica azul, un gran espejo de marco dorado y cortinas con flores rojas. En medio de la sala hay un tresillo, con el respaldo pegado a una ventana por la que entra una luz intensa, luz clara de mediodía. En el tresillo hay dos mujeres con velo, no se les ve la cara. Y también hay un joven con una camiseta azul de manga corta y unos vaqueros. El chico es rubio, rubio como las espigas maduras. En sus ojos pequeños, algo rasgados, brilla una sonrisa discreta, la misma que muestran sus labios finos. El chico tiene un rostro luminoso y su sonrisa es una pregunta sencilla, con una pizca de ironía, pero sin malicia alguna. El chico de la foto ha llegado de una tierra lejana. De pequeño jugaba con cometas hechas a mano. Después de las escasas lecciones, en la escuelita de su pueblo, el chico de la foto salía a las calles polvorientas con un volantín remendado mil veces que lanzaba al aire con sus compañeros. El viento del sur era demasiado caliente y a la cometa le costaba subir, el viento del norte demasiado frío y la cometa solía entonces hacer cabriolas. Los chiquillos gritaban ante la maravilla de que el volantín consiguiera elevarse y a todos, se les llenaban los ojos de un cielo azul y nuevo, de alguna nube muy respetuosa y de la nieve de las montañas cercanas. Mientras la cometa estaba en el cielo, el joven de la foto y sus compañeros de la escuelita miraban hacia arriba. Y así el polvo que cubría las calles de su pueblo no se les metía en los ojos. El polvo que cubría las calles de su pueblo era un polvo gris, sucio. Antes de que el niño creciera las cometas y los volantines quedaron prohibidos. Ahora, lejos de su tierra, su sonrisa discreta y sencilla, con un punto de ironía, es una pregunta. Pregunta por el azul de este nuevo cielo que entra por la ventana de la sala de estar.