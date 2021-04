La Foto: "Catedral rodeada de aguas con horizonte infinito"

La foto que me ha llamado la atención no la he visto en ningún periódico. La tengo desde esta mañana en el teléfono y, sobre todo, en la memoria de los ojos. A poco de bajar del avión, me he encontrado de sopetón con la Seu, amarrada a la orilla de la isla. Y me ha parecido muy valiente esta Seu que ha traído sus arcos calizos a volar junto al mar. Solo la antigua muralla, la que levantó el señor Metelo, impide que las olas disfrazadas de risa llegen hasta las piedras. El Mediterráneo, esta mañana, tranquilo, sumiso, rendía pleitesía a Santa María. Catedral rodeada de aguas con horizonte infinito. Gótico levantino de los Juamas, no sabemos quienes fueron sus arquitectos, mejor así, la catedral es de quien removió el mortero, de quien corto y levantó la piedra, la catedral es de quien la reza, de de quien la peregrina, de quien, como yo esta mañana se queda por un instante sin aire por la sorpresa de volverla a ver. La Seu se levanta sobre arcos apuntados que señalan el azul del cielo no contentos con el azul de la sal, siempre más arriba, busca la Seu luz. Que vengan los soportes, que vengan las arbotantes, que venga el maestro constructor de catedrales para que la luz no se acabe para que la luz haga crucerías, para que la luz haga crecer a la orilla de un mar rendido las palmeras del paraíso.