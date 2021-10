La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en internet: es de Paolo Gasparini. Hay una exposición de este gran fotógrafo en Barcelona. En blanco y negro, en Caracas, cuando Caracas era Caracas. Hace muchos años. A la puerta de una casa muy pobre, una madre con dos de sus hijos. Los muros de la casa son de tierra cocida y de madera. Seguro que el techo de pura chapa. Se ve una puerta entreabierta por la que se entra en el ranchito que seguro que esta en los cerros. Ranchitos pintados de colores para dar alegría a la miseria en Caracas. La madre, todavía con cara de niña, descansa en un banco de madera tosco, rudo. Lleva un vestido blanco que se ha ensuciado con el mucho traginar, en la cocina, en las cunas, en los baldes. En sus brazos un niño de meses, grande y desnudo. A sus espaldas el hijo mayor, apoyado en el banco, también con ropa clara, también con ropa sucia. La madre y los tres niños miran atentos a algo que está ocurriendo fuera de la foto. La cara del hijo mayor es el mismo retrato de la sorpresa, los ojos negrísimos iluminados, prendado, secuestrados por la maravilla que contemplan. El asombro le deja al niño las narices y la boca abiertas, entre los labios se asoman dos grandes paletas. Esta el niño pendiente, sin reserva alguna, , ante el espéctaculo que se le ofrece. La madre también mira, mira con su cara bonita. Mira con atención, con una curiosidad de moza que no ha terminado de marcharse. Pero en sus ojos hay una mezcla extraña de entrega y reserva, en su gesto hay un si, pero no del todo, en su gesto hay simpatía pero la distancia de quien no se acaba de convencer. Han bastado pocos años para que las miradas de madre e hijo sean diferentes ante el suceso o la maravilla que ha venido a visitarles a la puerta de la casa. La madre y el hijo se llevan un suspiro, menos de 20 años, pero en la del niño hay una rendición en la de la madre un recelo. Un suspiro todo lo cambia.