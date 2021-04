La Foto: " el campo entero está salpicado de luminarias, el campo arde en pequeñas candelas"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es una imagen tomada en Borgoña. Es noche cerrada y dos chicos de campo, bien abrigados, trabajan junto a unas viñas sin hojas. Viñas desnudas, con sarmientos que hacen su trabajo con reuma. Hacen su trabajo, está vez, contra un frío que ha llegado retrasado. Abril a veces, efectivamente, se convierte en el mes más cruel y lo está siendo en algunas tierras de la vecina Francia. Las heladas negras, primaverales, tardías, tienen envidia de las flores de las vides, de las uvas redondas y pródigas que colgarán derrochando delicadeza, de la alegría que traerá el buen caldo después de la vendimia. Si tras del alba, las flores del viejo sarmiento se han vestido de luto es que el hielo negro y celoso del júbilo ha conseguido que venza la muerte. Los mozos de la foto plantan con mimo dos pequeños braseros junto a las vides. Les llevan lumbre a las flores de los sarmientos, para que no sucumban, para que no perezcan. Al fondo de la imagen el campo entero está salpicado de luminarias, el campo arde en pequeñas candelas. Y están esas candelas, candelas de mimo, como estrellas caídas, luchando contra la tiranía de la oscuridad, de la nada, del frío y de la muerte, luchando por la alegría. Mozos de la borgoña, traed aquí también un braserico para que no perezca la flor de la alegría.