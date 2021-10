La foto: "La cabeza de la malla viene a descansar entre dos sillas bajas de madera"

La foto que me ha llamado la atención la he visto trasteando en internet. Es de Nicolas Muller, un gran fotógrafo que nació en el Imperio AustroHúngaro y murió en Llanes. El retrato es en blanco y negro. De fondo una carreta y un tonel y un hombre cargando la carreta. Desde el fondo de la foto viene serpenteando una red oscura, muy larga, con grandes corchos. Vine la red de los oceanos negros y silenciosos, donde todo se acaba por romper. La cabeza de la malla viene a descansar entre dos sillas bajas de madera. En esas sillas hay dos señoras. Una de espaldas, con el pelo negro y corto. Otra, de frente con el pelo cano y una bata de trabajo, las mangas remangadas para estar más ágil. Las dos mujeres tienen en el regazo la red En el suelo hay un bolso y un transistor. Trabajan las dos mujeres mientras escuchan historias por la radio, que da mucha compañía. Va y viene el hilo, los dedos ágiles, precisos, firmes saben dónde está la brecha, donde el descosido y el desgarro. Va y viene el hilo y se va la mañana y se va la tarde, el tiempo y las manos se gastan en rehacer lo que la mala mar desgarró. Remendar requiere paciencia, la red es larga y viene muy dañada, siempre hay enganchones, enredos, la mar se vuelve turbia y despiadada sin que te des cuenta. Va y viene el hilo, rehacen, reconstruyen, con lo viejo hacen lo nuevo, los dedos, ágiles, precisos y firmes. No hay oficio más misterioso, más digno que el oficio del que sabe remendar. Reconstruir un roto es un prodigio, un milagro de paciencia, de virtuosismo, y sobre todo, un milagro de esperanza.