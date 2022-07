Un experto explica en 'La Tarde' cuál es el mejor momento para tomar el sol

El verano es sinónimo de sol, pero segurio que no sabes que la mitad de la población de España, un país en donde el sol no deja de brillar, tiene falta de vitamina D. El portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Rodrigo Aispuru, explica que con respecto a este tema "hay un poco de controversia". Pues las vías "dan unos determinados valores. En base a dicha determinación definimos a un grupo con carencia de vitamina D" contra otro que no tiene dicha carencia. Hay que tener en cuenta que el Norte de España, que tiene la falta de esta vitamina más acusada, que en Sur de España. Pero tambiémn nos recuerda que un nivel bajo de vitamina D no siempre es sinónimo de enfermedad.