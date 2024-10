Un experto da la clave por la que Leonor va a cambiar la Casa Real: "Los antimonárquicos no saben qué hacer"

Una gala de premios está claro que es un evento de importancia, sean a nivel local, regional, nacional o internacional. Los premiados son, evidentemente el epicentro de la celebración, pero lo más importante de todo es el motivo que les ha llevado a resultar galardonados. Ya sea una acción social, divulgativa, sanitaria o cultural. En estos casos lo que se pretende es poner en valor estas acciones, favoreciendo así, que se sigan sucediendo.

Y hoy, el evento del día es la gala de los Premios Princesa de Asturias 2024. Una cita de repercusión nacional e internacional en la que se congregan premiados de diversas categorías, pero a la que además, asisten multitud de medios de comunicación con sus respectivos periodistas, además de famosos, familiares de los premiados, políticos y lo más importante, la Familia Real.

Aun así, ayer se pudo ver una imagen insólita en este acto celebrado en la capital asturiana. En concreto, estaba la Princesa Leonor sola, en representación de la Casa Real. Pero aunque la imagen ha sido fruto de comentarios y opiniones, lo cierto es que con su mayoría de edad, el juramento a la Constitución hecho y ya como Princesa de Asturias, Leonor demostró, para muchos, estar plenamente capacitada para hacer lo que hizo ayer.

La gala

Además de la Familia Real Española, que es la parte fundamental de estos premios, entre los premiados se pueden encontrar a grandes exponentes del deporte español, como Carolina Marín, cantantes de renombre como Joan Manuel Serrat, o el político canadiense Michael Ignatieff, premiado en ciencias sociales.

También es esta misma gala, fue cuando hace 5 años, cuando la princesa Leonor tenía tan solo 13 años, pronunciaba sus primeras palabras en público, y lo hacía leyendo el artículo 1 de la Constitución Española, acompañada por su padre, el Rey Felipe VI, que hoy sí está en Asturias acompañándola.

Europa Press Familia Real Española

Felipe, Letizia, Leonor y Sofía están allí para representar unos premios de gran importancia y que, además de los anteriormente mencionados, también recogerán Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras, Daniel J. Drucker, Jeffrey M. Friedman, Joel F. Habener, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Magnum Photos, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, o la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Premio Princesa de Asturias Cooperación Internacional.

La Princesa

Que la Princesa Leonor ayer se encontrase sola no quiere decir nada, según apunta Fernando Rayón, periodista especializado en Casa Real. “Llega un momento en el que tiene que hacerse su discurso, su propia agenda”, afirma el experto. Además, el carácter de su madre, la Reina Letizia, y, por supuesto, su origen asturiano, son factores que hacen que Leonor sea una mujer con poderío y rigor.

Actualmente, la Princesa de Asturias, es una de las personas más influyentes de España, especialmente para los más jóvenes. Además, en nuestro país, actualmente hay muchos referentes de estilo de vida o de deporte, pero “faltan referentes en ideas para la generación Z en España”, tal y como dice Rayón.

Europa Press Saludo Familia Real

“La Princesa ha empezado a volar sola y debe hacerlo”, cuenta Rayón, señalando que es una imagen de seguridad la que da la Princesa, que además, acerca la monarquía española a los jóvenes, que en su mayoría no saben de verdad lo que es. Es por ello que “los antimonárquicos no saben qué hacer contra esta niña, porque lo hace todo bien”, afirma el periodista.

La Casa Real

Está claro que no es lo mismo Juan Carlos I, que Felipe VI o lo que será Leonor I cuando acceda al trono, pero no es lo mismo porque, según señalan los expertos, no tiene que serlo, ya que cada uno es una persona distinta y que ha sido, es o será Jefe del Estado de una sociedad distinta.

En este sentido, el presidente de la comunidad autónoma anfitriona, Asturias, Adrián Barbón, afirma que "hacen falta jóvenes en este tipo de actos". Los jóvenes talentos son necesarios e importantes para transmitir una imagen a los jóvenes de que hay futuro. La tarea que tiene Leonor por delante no es nada fácil.

Además, Rayón afirma que para conectar con los jóvenes, las redes sociales son una herramienta fundamental, ya que aunque fue hace solo unos meses que se creó la cuenta de Instagram de la Casa Real, estas herramientas son fundamentales para interactuar con los jóvenes. “Una buena estrategia de redes sociales en Zarzuela es fundamental si se quiere conectar con el público más nuevo”, afirma el experto Fernando Rayón.