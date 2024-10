Los estudiantes, a la huelga por lo que se sabe de la selectividad del año que viene: "Es vergonzoso"

Si hay en un sector en el que cada año se repite la misma fecha clave ese es la educación. Gobierne quien gobierne, y con cualquiera de las múltiples leyes que los estudiantes han sufrido, siempre, el el caso de terminar bachillerato o un ciclo formativo de grado superior, para entrar a la universidad deberán aprobar el examen de la selectividad, también llamada EvAU, EBAU o PAU, algo que depende de la ley y de cada comunidad autónoma.

Hasta este año 2024, este examen de acceso a la universidad era distinto en cada comunidad autónoma. Diferente tanto en sus fechas de comienzo y final, y lo que es más injusto, también cambiaba de dificultad en función de la autonomía en la que nos examináramos.

Europa Press Protestas de estudiantes

A lo largo de los años se han producido muchas quejas por estas razones, y desde hace mucho tiempo se lleva pidiendo un examen único para toda España. Esto parece que ya se ha conseguido, pero lo que ahora falta, después de más de un mes que llevan los alumnos en las aulas en nuestro país, es tener un modelo de examen para saber como va a ser. Algo que es necesario y justo, ya que siempre se han tenido exámenes modelo o se ha practicado con los de años anteriores, aunque en este caso, los de años anteriores no sirven con el cambio de modelo.

Huelga de estudiantes

Lo que suele suceder cuando un sector, como la educación tiene un caos tan grande en España, suele ser la organización de una huelga por parte de los estudiantes. Una jornada en la que no van a clase sino que se concentran en la calle para protestar porque a tan solo ocho meses de que tengan que hacer el examen, no tienen información ninguna sobre como va a ser la prueba, que no es solo el examen modelo, sino el temario que entra.

El malestar entre los estudiantes es notable, pues el examen de la selectividad es una de las pruebas más importantes a las que se enfrenta un alumno, ya que en función de la nota que obtenga, podrá estudiar una carrera universitaria u otra, y en una comunidad autónoma u otra.

El examen modelo

Aunque no desde siempre, ya es desde hace bastantes años en los que la modalidad de estudio viene basándose en estudiar teniendo como referencia el examen modelo que sale para cada año, o bien los que han sido exámenes reales de años anteriores, que se encuentran colgados de manera totalmente legal en las web de las universidades.

Europa Press Estudiantes en huelga

Aunque son muchos expertos los que afirman que no es bueno centrar el estudio en torno a un examen modelo u otros exámenes, sí consideran justo y necesario conocer el temario que deben estudiarse. Esto se da porque en algunos casos, el temario que se imparte en algunos centros o comunidades puede ser distinto, y si el examen va a ser igual para todos, los temarios deberían serlo también, o al menos, muy similar o parecido.

Los docentes no saben nada

Raquel Haro, jefa de estudios en un instituto de La Roda ha afirmado en La Tarde que si bien este año se están siguiendo los mismos plazos que el año pasado. Será a fecha de finales de este mes de octubre cuando se conozcan más datos, fruto de las distintas reuniones que tiene que hacer todavía la comunidad docente.

Aun así, también ha dicho, que en los casos de años anteriores siempre se sabía, en mayor o menor medida cual iba a ser el tipo de examen. La diferencia radica en el caso de este año, ya que como todo va a ser nuevo, debería conocerse a principio de curso para poder comenzarlo sabiendo como enfocarlo, ya que desde hace años, el último curso antes de la que a partir de ahora se volverá a llamar PAU, la mirada se pone en ese examen en el que muchos alumnos afirman “me estoy jugando mi futuro”.

El examen único

La mayoría de la comunidad docente, formada en casi su totalidad por profesores y estudiantes, afirma que un examen único será un examen más justo y que eliminará fronteras, además de hacer a la comunidad educativa más igualitaria. De tener todos temarios similares y un mismo examen será un proceso más democrático que cuando el que hace el examen fácil, tiene más nota y, por tanto, más ventaja respecto al que hace un examen más complicado.