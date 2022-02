Escucha 'La Tarde' (18/02/2022) – de 17h a 18h

En 2015 entró en vigor en España la Ley de segunda oportunidad. Es un proceso administrativo que permite a una persona cancelar sus deudas por ley. Se trata de un mecanismo legal dirigido a particulares y autónomos sobrepasados por una situación de endeudamiento y que por circunstancias ajenas a su voluntad son incapaces de hacer frente a su pago. Les gustaría pagar pero no pueden. En España no mucha gente se está acogiendo a esta norma, por lo que el economista Fernando Trías de Bes no explica su funcionamiento. Además, Jon Juaristi nos trae el último libro que ha coescrito: “El canon español. El legado de la cultura española a la civilización”. Y la última hora del naufragio del Villa de Pitanxo pasa por el compromiso de reanudar la búsqueda tan pronto como mejore el tiempo.

