La enfermedad que cada vez está más presente entre los jóvenes españoles pero que poca gente admite

La apariencia física de nuestro cuerpo se ha convertido, especialmente en los últimos años, en uno de los aspectos más importantes de una persona, y no se trata precisamente ni de qué marca es nuestra sudadera o si vamos elegantes, deportivos o de andar por casa, sino de la forma física, o lo que es decir, estar gordo o delgado.

Y es que, lamentablemente, la gordofobia se ha convertido en una tendencia en ascenso. Hay mucha gente a la que no le gustan los gordos o en algunas ocasiones le dan incluso asco. Es muy fácil preguntarse por qué, pero en muchas ocasiones es algo que no gusta y no se sabe explicar. Y es que aunque cada vez es más común en la sociedad el padecer sobrepeso, también es cierto que en muchas ocasiones genera rechazo, algo que se nota en los gestos o las miradas.

Afecta a todos

Ibai Llanos es ahora mismo uno de los personajes más influyentes tanto en España como internacionalmente, y él mismo reconocía que no estaba en buena forma y que ha adelgazado más de 30 kilos por que tenía problemas de salud. Y es que cuando se trata de salud siempre lo mejor es solucionarlo. Aunque bien es cierto que no tienen por qué estar ligados directamente el peso con la salud, aunque todo, de manera excesiva, tanto por sobrepreso como por infrapeso tiene riesgo de representar un problema para la salud.

Aun así, no hay nada que justifique que la sociedad te trate mal por tu forma física, la vestimenta, el peinado o cualquier aspecto de apariencia meramente visual.

El cambio del cuerpo

“La sociedad no lo entiende como enfermedad”, afirma Miguel Muñoz, quien hace años fue presidente de la asociación española de la obesidad y sobrepeso. Él había sido bailarín en la compañía de teatro de Norma Dubal y, cuando dejó de serlo, empezó con una vida sedentaria y la enfermedad, llamada obesidad, llegó a su cuerpo.

“Fue tal el cambio que hasta los vecinos me cambiaron el saludo” afirma el exbailarín, que ya hace años que bajó de los 198 kilos que llegó a pesar hasta los 80 en los que se encuentra actualmente. Fue con una operación y cuenta que le hicieron una reducción de estómago hasta dejárselo del tamaño de una lata de refresco.

Además, el afirma que la enfermedad está presente desde siempre, ya que cuando era pequeño notaba como no tenía un cuerpo atlético y se escondía para comer, como si fuera una adicción. La obesidad hace verse abocado a comer sin sentido, pero la sociedad no lo admite con su enfermedad.

Las redes

Y es que como en mucho otros caso, las redes sociales, al igual que ayudan, destruyen, y en este caso, los mensajes de odio relacionados con la gordofobia son bastante abundantes, especialmente, debido al ocultismo que permiten las redes sociales al crearse perfiles con los que no se puede identificar al autor real.

Porque además, de todos los casos que hay, no solo en España, sino a nivel mundial en cuanto a bullyign en el caso de los niños, más de la mitad tienen que ver con la gordofobia.