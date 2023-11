¿A dónde va realmente la ropa que donamos?, ¿Es verdad eso de que tiene una 'segunda vida'?

La mayoría de nosotros pensamos que rápidamente llegará a manos de otra persona que lo necesite y así, indirectamente los habremos ayudado y le habremos dado a esa prenda, como quien dice, una segunda vida.

Greenpeace se ha hecho esta pregunta y para conocer la respuesta ha llevado a cabo un experimento: ha elegido 29 prendas donadas a contenedores de la vía pública y a tiendas de las marcas más conocidas en nuestro país y les han puesto a cada uno de ellas un geolocalizador para seguirles el rastro y conocer el destino final de estas prendas.

Cuatro meses después los resultados son que 14 de las 29 prendas, se encuentran fuera de España, algunas en India, otras en Marruecos , en Egipto o Pakistán. ¿ Pero esto que nos quiere decir?. Te adelanto solamente un dato: solamente una prenda de las 29 ha conseguido llegar hasta otra persona; una chaqueta vendida en una tienda de segunda mano en Rumanía.

En 'La Tarde' hemos hablado conSara del Río, quien es responsable de investigaciones de Greenpeace. Entre todo lo que nos ha contado ha resaltado las conclusiones a las que han llegado en esta investigación. El viaje que llevan a cabo las prendas para poder llevar a cabo una 'segunda vida' es demasiado largo. Desde Greenpeace han querido recalcar que el problema no son las entidades que están detrás de esa gestión si no “el modelo de producción y de consumo que tenemos está desbordado, no es posible que se adapte a esta producción”.

Aunque las investigaciones aún no han terminado, son dos los países principales donde acaba la mayor parte de la ropa donada: Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. En estos dos países se reciben residuos y se devuelven a otros países para que sean vendidos. Además de venderse como ropa de segunda mano, también se utilizan para el reciclaje; así se convierten en trapos o rellenos industriales.

Las prendas donadas realizan hasta 10.000 km de viaje ,como por ejemplo, una de las que llevan el geolocalizador, que ha llegado hasta Chile. Por ahora, solamente una prenda ha llegado a un vertedero, a una planta de residuos, según el seguimiento que están llevando a cabo. Hay que destacar que la sociedad de consumo en la que vivimos nos hace comprar de forma compulsiva y utilizar durante muy poco tiempo esa ropa que luego desechamos. Nuestra experta nos ha explicado que incluso el término 'fast fashion' ya ha quedado obsoleto... la moda y la ropa ya no se produce de forma rápida si no ultra rápida.

En muchos países de África, la única forma que tienen de acceder a la ropa es a través de estas plataformas de ropa de segunda mano pero el seguir comprando y donando no es la solución. El coste social y ambiental que provoca la industrial textil es muy elevado pero muchas veces no lo vemos reflejado en los precios de estas prendas.