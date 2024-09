Criptomnesia: Cómo una enfermedad del cerebro puede estar detrás de algunos plagios musicales

Todos somos conscientes de que el plagio, o copiar lo que han creado otros y atribuirlo como nuestro, es una práctica con una reputación bastante mala. Todos estamos de acuerdo y pensamos que es algo que no se debe hacer. El problema viene cuando hay en algunas situaciones en las que realizamos esta práctica sin ser conscientes de ello.

Además, esto no es algo que solo afecte a la vida personal o académica. En el mundo profesional se sucede día tras día en ámbitos como la comunicación o el marketing, pero también es algo que les sucede a los grandes artistas del mundo de la música.

Miley Cyrus, en el punto de mira

Quien canta la canción Flowers, Miley Cyrus, ha sido acusada de plagio en esta misma obra. Se la acusa de copiar partes de la canción When I Was Your Man, del cantante Bruno Mars. El equipo de parte de la producción de la canción de Bruno Mars ha alegado que sin su canción no existiría Flowers.

Está claro que musicalmente ninguna de las dos canciones coinciden, pero en el caso de la letra, en ambos casos se habla de flores y situaciones amorosas similares en ambas canciones.

La criptomnesia podría estar detrás.

Muchas veces nos ha pasado que tenemos una idea o creemos haber inventado algo, pero realmente ya existía. Este podría haber sido el caso de Flowers.

La criptomnesia es algo que ocurre cuando copiamos una idea, historia, invento... de manera completamente inconsciente. Esto sucede porque en nuestra memoria almacenamos muchos datos pero en ocasiones no somos capaces de recordar de donde los hemos sacado, y nos creemos que son nuestros.

Un ejemplo podría darse cuando vemos una película, una serie, leemos un libro o nos cuentan una historia. Si esto nos ha marcado y nos quedamos con ello, si en algún momento en el futuro decidimos componer una canción, escribir un libro o un guion para una película, evidentemente esos recuerdos que tenemos en la cabeza podrán influir en nuestra obra o creación, porque lo tenemos como nuestro.

La opinión del artista

Teo Cardalda, integrante de Golpes Bajos, en La Tarde de COPE ha afirmado que para componer una canción hay que abstraerse y dejarse llevar. “nunca recuerdo como he compuesto mis canciones”, dice el artista. Es una tarea que es complicada porque las influencias que hay en la cabeza son muchas, pero una vez se consigue esa concentración es uno de los mejores momentos.

El plagio, a examen

Es cierto que a la hora de un plagio, se puede hacer, como todo, aposta, o sin querer. Pero, ¿qué pasa en cada caso?

Material de la Justicia

Sandra Martínez, neuropsicóloga, afirma que esta criptomnesia se da cuando “tienes un recuerdo olvidado”, es decir, que está pero no somos conscientes de que lo tenemos. “Tengo un recuerdo, pero no lo reconozco”, dice Sandra, entonces lo repetimos creyendo que es nuevo porque no sabemos su origen y lo determinamos como nuestro.

Esto sucede porque como humanos y seres sociables que somos, tenemos una vida que está creada a base de experiencias que tenemos, algo que casi siempre tiene a terceros que influyen, aunque estemos solos en el momento que nos sucede algo.

Las opciones legales

En casos de plagio, y más cuando comienza un proceso judicial por esta causa, no se puede alegar sin ningún tipo de motivo a la criptomnesia. Esto no servirá para nada, debido a que el método utilizado por la justicia para determinar estos casos se basa en el número de compases idénticos que hay entre las dos canciones. Aunque en cualquier caso la decisión es cosa del juez.