Buscan jóvenes y parejas para vivir en el centro de Toledo en estos pisos con vistas a la Catedral: "Por debajo de..."

Hoy en COPE estamos analizando el problema del acceso a la vivienda en España. Por eso Pilar García Muñiz se ha desplazado hasta Toledo para comprobar cómo el acceso a la compra o las opciones de alquiler son cada vez más limitadas en esta ciudad.

El Casco Histórico de Toledo es un claro ejemplo de este problema. En esta zona emblemática de la ciudad han llegado a vivir cerca de 30 mil personas. Hoy, solo quedan 9 mil residentes y se estima que hay 150 edificios completamente deshabitados que pertenecen, mayormente, a titularidades privadas.

El Consorcio de Toledo es una de las organizaciones, de carácter público, que está tratando de paliar las complicaciones para acceder a la vivienda en el centro de la ciudad.

"NECESITAMOS VIVIENDAS PARA JÓVENES"

Vivir en esta zona esta considerado un auténtico "privilegio", con un precio de media del metro cuadrado que ronda los 1.717 euros. Por eso el Consorcio han creado un espacio en el que han habilitados cinco viviendas de alquiler con opción a compra.

El edificio en el que han creado estos pisos "estaba abandonado desde la crisis del año 2008, dijeron, no queremos oficinas, necesitamos viviendas para jóvenes", como ha explicado en 'La Tarde' Jesús Corroto, arquitecto y gerente del Consorcio de Toledo.

Estas nuevas viviendas creadas por el Consorcio están situadas en pleno centro de Toledo. Tanto es así que desde las ventanas de algunos de los inmuebles se ve perfectamente joyas como la Catedral de Toledo o la Iglesia de la Magdalena.

Están pensadas principalmente "para familias o parejas jóvenes que quieran construir un proyecto de vida en el Casco Histórico, ya que "este proyecto nace desde una demanda vecinal para rehabilitar este espacio histórico del siglo XIII", comentaba el arquitecto.

Por eso darán prioridad a para obtener esta vivienda será "quien quiera vivir en el casco histórico, empadronarse en el casco histórico y tener vida, familia y hijos en esta ciudad", ha señalado Jesús Corroto.

EL PRECIO DE UN PISO EN EL CENTRO

Los pisos aún están en construcción, aunque el gerente del Consorcio aseguraba que espera que "para esta primavera podamos tener aquí ya familias y niños correteando".

Alamy Casco histórico de Toledo

Se tratan de viviendas que van desde los 80-90 metros cuadrados a los 50-60. Eso si, "todas con la normativa de dimensiones adecuadas para vivir una familia", ha señalado Jesús Corroto.

La mejor parte es que estas casas "en un lugar excepcional" que "sería inaccesible para la gran mayoría", como comentaba el gerente del Consorcio, podrán alquilarse con opción a compra a precios que "estarán por debajo a los del mercado" actualmente.

MIRANDO AL FUTURO

Y esto no acaba aquí. La intención de consorcio pretende rehabilitar, al menos, un edificio al año. Jesús ha explicado que esto "depende del presupuesto y la demanda que haya" cada año.

Aún así, recalca que su intención es que "los jóvenes digan: bueno, este año no me ha tocado, este año me he quedado en lista de espera, pero puede ser el año que viene" y así devolverles las esperanzas de poder formar una vida en pleno centro de la ciudad.