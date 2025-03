Así funciona Proyecto Activa, la iniciativa de Fundación La Caixa para ayudar a personas con síndrome de Down

Isabel García forma parte de la nueva generación de personas con síndrome de Down que alcanzará la edad adulta avanzada dentro de poco. A sus 53 años y gracias a Asalsido - Down Almería, trabaja en su cafetería y restaurando algunos muebles de su tienda online. Pero no es lo único, también va al gimnasio los lunes, miércoles y viernes.

Sin duda, es una mujer activa, aunque, como todos se enfrenta al reto de envejecer. Ella no lo teme, es más, sabe con seguridad que llegado ese momento hará cosas como "pintar cuadros y coser". La organización, con el apoyo de la Fundación La Caixa, ha puesto en marcha el Proyecto Activa para tratar de garantizar la autonomía, salud y la dignidad de personas como ella.

¿En qué consiste el proyecto?

Lola Rodríguez, psicóloga y directora de Asalsido-Down Almería, reconocía en 'La Tarde' que antes no sabían como trabajar con ellos, pues "tampoco había una bibliografía que nos marcase las pautas a seguir". Es por esta razón por la que nació este proyecto que tiene como finalidad "crear un marco para saber trabajar con personas con síndrome de Down".

Para ella, la detección temprana es lo más importante porque les permite poder "hacer un programa para que su calidad de vida no se vea mermada". Y es que, tal y como comentaba, deben conocer su individualidad para "saber tratar a cada uno".

Historias como la de Isabel y el impacto de proyectos como Activa demuestran que la inclusión real es posible. Si nos fijamos en los datos, desde 2022, la iniciativa ha beneficiado a 77 personas, fomentando también su autonomía y bienestar.