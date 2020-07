¿A qué hora se despiertada Beatriz Pérez Otín? La presentadora de "La Noche" de COPE responde

A Beatriz Pérez Otín le encanta madrugar, pero durante varios años le ha tocado ser ave nocturna. La actual presentadora de "La Noche" estuvo previamente en la radiofórmula de CADENA100 pasando las madrugadas y ahora entretiene y hace compañía a los noctámbulos de COPE. En un café virtual con oyentes del programa, Pérez Otín ha desvelado cómo es su rutina con este horario de trabajo tan exigente. "Me levanto a las 12.30h pero me quito horas de sueño porque me suelo acostar a las seis. Así que duermo unas seis horas", ha contado a sus seguidores.

Beatriz sacrifica un poco más de rato en la cama para conciliar mejor su vida laboral y personal. Y es que Beatriz también es mamá. "En estas semanas que ha hecho radio desde casa mi hija se quería colar. Decía: 'Hola, soy la becaria'. Pero creo que es bueno que los niños vean a qué se dedican sus padres", ha contado. Para ella, estos meses de confinamiento han sido muy positivos desde el punto de vista familiar. "Nos ha permitido pasar más tiempo juntas", ha dicho.