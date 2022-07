Vuelve ‘Stranger Things’, la serie donde la nostalgia es la gran protagonista

La década de los 80 son unos años que, mucha gente, echa en falta. Ya sean las películas, la música o la moda, son muchas las personas nostálgicas de esa época. Para todos ellos, Netflix estrenó en el año 2016 la serie ‘Stranger Things’. Una serie que regresó el pasado viernes, 1 de julio, con la segunda parte de su cuarta temporada.

Una ficción en la que se homenajea a las películas y la forma de vivir de los 80 pero sin perder el suspense e, incluso, el terror. De esa forma, la ficción, protagonizada por Millie Bobbie Brown comienza un 6 de noviembre de 1983. Después de diez horas jugando a Dragones y Mazmorras, los amigos Mike (Finn Wolhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Will (Noah Schnapp) se despiden y, los tres últimos inician el regreso a casa.

Sin embargo, uno de ellos no llegará a su casa. Will desaparece esa noche misteriosamente y ese es el detonante de toda la acción que tendrá lugar en el Hawkins (Indiana).

Una acción donde Once, el personaje de Millie Bobbie Brown, tendrá un protagonismo claro. La joven tiene habilidades sobrehumanas y ha sido el blanco de varios experimentos. La intención, sin embargo, es utilizarla como un arma para luchar contra el Mundo Al Revés, el lugar al que ha ido a parar Will tras ser capturado por el Demogorgon. La pequeña, sin embargo, consigue escapar de su cautiverio y acaba en Hawkins donde se encuentra con Mike, Dustin y Lucas quienes le enseñan una fotografía de Will en un intento desesperado por encontrar a su amigo. Sus esfuerzos obtienen sus frutos y la pequeña reconoce a Will y, acto seguido, comienza a formar parte de este grupo de amigos cuya intención principal será dar con el paradero de Will.

Los pequeños no son los únicos protagonistas de la serie. También hay personajes adultos con una parte importante de la trama: la madre de Will, Joyce (Winona Ryder) y el sheriff de policía de Hawkins, Jim Hopper (David Harbour), dos personajes que no pueden ser más diferentes entre sí pero que se unirán cuando Hawkings y sus habitantes estén en peligro. Porque lo que tienen claro es que el Demogorgon no podrá acabar con Hawkins si está en sus manos.