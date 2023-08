Un vecino de un pueblo de Lugo cuenta el problema que tenía al volver de la discoteca: "La de otro"

El principio de la década de los 70 marca el nacimiento de las discotecas, ya fueran con decoraciones diferentes, músicas de diversos estilos y horarios muy variados. La mayoría no están o si se mantienen en pie, apenas tienen vida nocturna. Pero han sido motor de la diversión durante décadas y han marcado a varias generaciones. Más aún si miramos hacia los pueblos. La geografía española está llena de míticos templos de la música de baile que cerraron hace años y en Lugo no eran menos. Así lo relata Emilio Álvarez, oyente de 'La Noche de COPE' que deja una historia bastante particular.

La rápida afiliación juvenil a la nueva alternativa de ocio de las discotecas supuso la progresiva desaparición de los bailes con orquesta que habían monopolizado este sector durante las décadas anteriores. Algunos de estos locales simultaneaban sesiones de música pinchada con las actuaciones en directo de grupos locales emergentes. Entre las salas tradicionales y las modernas discotecas triunfaron los guateques, del que habla este vecino de un pueblo de Lugo. Encuentros a media tarde los fines de semana en la casa particular de uno del grupo de amigos para bailar lo que sonaba en un tocadiscos.

Muchas veces en 'La Noche de COPE' llegan historias humanas de los lugares más insospechados y así conocieron esta. En la actualidad nos movemos con facilidad por las ciudades, ya sea en metro, tranvía, coche o cualquier otro medio de transporte a nuestro alcance. Esto nos sirve para el día, pero también para la noche, cuando el pueblo duerme y la fiesta se despierta. Pero antes, esto no era así en todos los lugares de la geografía española. Emilio Álvarez tiene 77 años y nos contó hace un par de semanas a través de un mensaje cómo se acercaba a la discoteca. No tiene desperdicio su relato.

El problema que tenía con su medio de transporte

Emilio es de Lamas de Moreira, un pueblo de la provincia de Lugo, en Galicia, e iba a la discoteca en Fonsagrada que estaba a unos siete kilómetros de su casa. Desplazarte en el animal, por raro que nos parezca hoy en día, era lo más común de la época en estas zonas rurales. Por supuesto, no solo se utilizaba para la ida, también volvías con el burro en la vuelta, de noche. Este oyente de 'La Noche de COPE' cuenta la ventaja que tenía y algún percance que te podía suceder, porque ir en burro al local de la pedanía de al lado tenía dos problemas principales, uno de ellos que particularmente podía complicar la vuelta.

Si algo no ha cambiado desde entonces, es que el alcohol nos puede jugar malas pasadas. Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, en este caso podemos decir que ese puesto lo ocupaba otro animal: el burro. La historia de Emilio es la situación que vivió mucha gente de su generación en el pasado, y quizás nos sirva para reflexionar sobre la suerte que tenemos las nuevas generaciones, de todas las facilidades que tenemos en la actualidad para desarrollar nuestra vida. Para el recuerdo quedan las historias de personas como este oyente de 'La Noche de COPE'.

