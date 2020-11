Taburete desvela en 'La Noche' de COPE las claves de su último álbum, 'La broma infinita'

Parece que fue ayer cuando el grupo de música que te presentamos en 'La Noche' de COPE lanzó su primer álbum en 2015. Desde entonces no han parado de coleccionar éxitos y seguidores. De comenzar en humildes salas de conciertos, han pasado a llenar el Wizink Center. Y eso que su camino no ha sido precisamente de rosa. Han sufrido las críticas de los más “haters” y su vocalista (Willy, como le llaman sus amigos) ha luchado para que su apellido no determinara el éxito de sus canciones. Y vaya si lo han conseguido.

Esta noche nos presentan su cuarto álbum ‘La broma infinita’, un título con el que humorizan sobre sus inicios y que va dedicado a todos los que les tachaban de ser “una broma”... Porque si su carrera musical es una broma, parece que se ha alargado más de la cuenta... Tanto, que su discografía ha traspasado fronteras y a sus espaldas ya tienen un doble disco de platino y una nominación a los Grammys.

La banda madrileña continúa con la construcción de su nuevo proyecto musical. En esta ocasión, llega una canción que mira a ritmos de baile 'agarrado' y cantando al amor. Después de "El último baile de Dunas Mitchell" y 2018: Odisea en el Espacio", Taburete estrena el tercero de los avances del próximo álbum titulado "La Broma Infinita", cuarto en su carrera.

Con un dúo de voces de Willy y Antón, cantan al amor con un videoclip que mira a un baile de instituto. "Abierto en Vena", según Taburete, "es un canto al amor, un rayo de sol en un día de tormenta. Ese momento en el que te das cuenta y observas que merece la pena apostarlo todo a una carta porque con ella tienes asegurada ganar la partida". "Abierto en Vena" cuenta con un videoclip en el que el grupo musical actúa en un escenario en una fiesta y baile fin de curso. Allí, el joven protagonista y la 'chica' demostrarán unos 'poderes' muy especiales.