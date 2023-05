La solución al urbanismo sin sombra de España que hace las ciudades hostiles con calor: "Debe de ser amable"

No me digas que no es agradable darte una vuelta por tu ciudad, observar a los viandantes, a los niños, a los mayores... Sentarte a leer en un banco... Sentarte… si tienes la suerte de que en tu barrio haya un banco bueno, claro. Tiene delito diseñar un asiento que no se utilice por el dolor de espalda que provoca, o porque no puedes hablar con el de al lado. Esto, a lo que parece que nos tenemos que acostumbrar, tiene nombre: se llama arquitectura hostil. En 'La Noche de COPE' hablamos sobre esta cuestión.

Es una especie de guerra al ciudadano que quiere hacer disfrutar de la calle, plazas o parques. Algunos expertos explican que su objetivo es acabar con el uso indebido del mobiliario urbano. Ahora que experimentamos, en pleno mes de mayo, altas temperaturas que en algunos puntos del país rozan los 40 grados, Beatriz Pérez Otín se pregunta qué podríamos hacer para disfrutar de la ciudad, refugiados del calor, más allá de la botellita de agua y el sombrero. Siempre se encuentran momentos para pasear. Acercarse a comprar algo a los comercios cercanos a casa, o simplemente estirar las piernas por el barrio.

Audio





Sin embargo, cada vez es más complicado, especialmente en las grandes ciudades encontrarnos con zonas de sombra, zonas verdes, o simplemente un banco decente en el que descansar. Es como si el mobiliario urbano se hubiera vuelto en nuestra contra. De arquitectura hostil hablamos en 'La Noche de COPE' con Blanca Arellano Ramos, profesora de la Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Barcelona. Ella precisamente ha realizado una investigación sobre las olas de calor en España.

El urbanismo negacionista

"Estamos pasando de una de temporada de verano de 90 días a 145 días, lo que incrementa en más de mes y medio largo este periodo estival", explica la arquitecta a la hora de destacar la conclusión más importante de su estudio, pero no deja de poner en valor "como se han incrementado estos episodios de calor extremo no solamente diurnos, sino especialmente nocturnos": "Por la noche cada vez tenemos más noches tropicales, es decir, noches con una temperatura superior a los 20 grados centígrados".

Se centran en las olas de calor, es decir, en ciclos de calor extremo, pero para Blanca Arellano "vamos tarde en arquitectura y urbanismo": "Hemos trabajado más en la eficiencia energética de los edificios, pero no en el espacio abierto, en el espacio público o en las zonas verdes". "En las grandes ciudades tienen problemas sus ciudadanos para acceder a parques urbanos de determinadas dimensiones, por tanto, este urbanismo no responde a esta necesidad de adaptarnos al cambio climático".

Audio





La arquitecta propone en 'La Noche de COPE' por dónde deberían mejorar estos "urbanismos negacionistas" y que puedes escuchar aquí. "Si el urbanismo no invita y no es amable en todo esto, no provocamos este encuentro social que es el objetivo último del espacio abierto", sentencia. Blanca cree "que no solo es la adaptación al cambio climático en la que deben de buscarse soluciones, no sino también a todos estos temas sociales que son parte de nuestra ciudad y que no podemos dejar de mirar no".