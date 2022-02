Seguro que en algún momento de tu vida has tenido que plantearte si es mejor alquilar o comprar una vivienda ¿verdad? Es el eterno debate que no tiene fin. En algunos casos, como en las grandes ciudades, comprar una vivienda se hace cada vez más difícil. Por eso el alquiler suele ser muy común, sobre todo entre los más jóvenes. Pero claro… también es cierto que comprar una vivienda no deja de ser una inversión para el futuro. Al final, las dudas son lógicas. ¿Es ahora un buen momento para comprar? Está claro que es un tema cotidiano, que nos toca de cerca a todos, y que en La Noche de COPE abordamos con nuestra experta Nuria Caballero.

En primer lugar, es importante saber qué es necesario a la hora de pedir una hipoteca. Nuria explica que "lo primero es tener algo de dinero ahorrado y unos ingresos estables. Aunque hay excepciones. Pero lo normal es que el banco te facilite el 80% del valor tasado de la casa, por lo que debes tener ese 20% restante ahorrado. Pero para ser justos, realmente hay que tener un poco más, ya que hay que pagar escrituras, notarios...y por supuesto si quieres amueblar la casa deberás comprar muebles".

Nuria asegura que siempre es un buen momento para comprar una vivienda. "Yo llevo más de 20 años comprando viviendas y, aunque el mercado fluctua, el resultado suele ser positivo. Depende más diría del momento vital de la persona que del mercado. Ahora con la crisis de Rusia, las consecuencias de la pandemia, etcétera, la mayoría de economistas predicen que los intereses van a subir, por lo que es un buen momento ahora para comprar antes de que suba".

El alquiler también tiene sus ventajas. "La más clara es que no te ata a nada", dice Nuria. "Puedes irte cuando quieras. Y por supuesto que para alquilar no necesitas tener ese 20% ahorrado del que hablábamos".