Sidecars presenta su nuevo álbum en 'La Noche': "Hubo muchas señales en torno al 13 para llamar así al disco"

Vivimos en una época en la que, gracias al teléfono móvil, estamos disponibles las 24 horas del día. Alguno dirá "bueno, gracias, o por desgracia estamos disponibles las 24 horas del día". Lo bueno es que hoy en día, estos aparatos tienen la funcionalidad del “no quiero que me moleste nadie”, o lo que es lo mismo: el modo avión. Cuando activamos esta función le decimos al mundo que nosotros nos quedamos al margen de la vorágine, de las llamadas, de los mensajes a deshora.

Vivimos en la era de la hiperconectividad, donde se valora mucho el presencialismo, las visualizaciones, el exponerse… ¿Estaremos olvidando cómo de importante es que nosotros nos pongamos en “modo avión” para escucharnos?

Precisamente 'Modo avión' es un tema que si le prestas atención, reconoces ese reclamo y necesidad de parar, respirar y soltar y forma parte de 'Trece', el nuevo álbum Sidecars. La banda madrileña de Juancho, Ruli y Gervas, que está de vuelta, nos presenta su séptimo disco en 'La Noche' de COPE.

Sidecars presenta 'Trece' en 'La Noche' de COPE

Sidecars vuelve y nos demuestra que no son supersticiosos, presentan su nuevo trabajo justo la semana que coincidía con martes y 13 y el disco lleva ese nombre, quizá los años de carretera y manta, el rock and roll y la gran confianza en sí mismos, hace que desafíen a cualquier creencia popular, pero, ¿cómo surgió el título del álbum?

"No es un desafío, es una señal más bien. Hubo muchas señales en torno al número 13 que nos decían, que llamáramos así al disco. Fue algo de lo que casi no pudimos escapar y como no somos supersticiosos, no creemos que vaya a traer mala suerte, sino algo maravilloso", nos cuentan.

Llevan 16 años juntos y su éxito tardó en llegar, pero siempre han buscado la suerte, y es que, ellos mismos reconocen que hay que trabajarla. "Carrera pasito a pasito, escalón a escalón, es lo que nos ha hecho ver que la suerte hay que trabajarla. Valoramos mucho cada pequeño éxito, cada ticket vendido", cuenta Juancho.

En esta próxima gira tienen una cita muy especial, será el 28 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, y es que 16 años después de empezar su carrera, con siete discos a las espaldas y cientos de canciones, nunca habían tocado en este recinto. Además, el álbum contendrá 11 canciones de las que ya conocemos 3 y este será su listado definitivo: Pasaje del terror, 180 grados, Caballos salvajes, Atrapado en el tiempo, Modo avión, Precipicios, El ruido de la calle, Trece, Filomena, El monstruo final y Volando en círculos.