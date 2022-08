Sergio Leone: fascinación por lo imposible

Sería un reto encontrar a alguien que, con menos películas, haya dejado tanta huella en la historia del cine. Hijo de un director y una actriz, se sentía fascinado desde pequeño por una serie de historias que luego se pasará su vida homenajeando. Sergio Leone intenta que usted, ya como espectador adulto, vuelva a sentir la emoción que sentía de niño cuando se sentaba ante la pantalla. Por ello, crea un universo que solo es posible en las películas: en las suyas. Con héroes que no lo son, que no vienen de ningún sitio, y que no fallan un solo disparo.

'La Noche de COPE' repasa cada miércoles en 'Uno de los nuestros' la carrera de los directores más grandes de la historia del cine. En esta octava entrega conocemos el estilo de este director italiano, además de cómo se fue forjando su obra: su cine, en la segunda parte, la próxima semana.

Sergio Leone (Roma, Italia, 1929-1989) reinventa el cine del Oeste, con unos Estados Unidos vistos por el que viene de fuera, donde no imperan los valores americanos sino pistoleros sucios y amorales que imponen su ley en poblados solitarios. Así nos llega una filmografía plagada de obras maestras como ‘Por un puñado de dólares’, 'El bueno, el feo y el malo’ o 'Hasta que llegó su hora'.