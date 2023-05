El secreto de Goyita para seguir conduciendo por Madrid y recoger a sus nietos a los 81 años: "Soy respetuosa"

En 'La Noche de COPE' se sobrecogieron al conocer la historia de las fiestas de la parroquia de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, Pontevedra. Un vehículo en el que iban dos octogenarios irrumpió en el recinto donde se celebraba un concierto y dejó 18 personas heridas. Esto ha vuelto a poner de actualidad el debate sobre el límite de edad a la hora de conducir. Pero podría ser injusto con el ejemplo de Goyita. Esta conductora que te presenta Beatriz Pérez Otín es un ejemplo para todos los ancianos que quieren seguir conociendo y su secreto lo puedes escuchar aquí.

Audio

En España no existe un límite de edad para conducir, aunque la DGTsí está estudiando la posibilidad de controlar más la salud de aquellos conductores que superan los 65 años, reduciendo los períodos de renovación. El porcentaje de conductores mayores de entre 65 y 85 años que no pasan el reconocimiento es de un 1%, mientras que los mayores de 86 años que no superan el reconocimiento es sólo del 2%. Aunque hay que aclarar que, en general, son aptos con restricciones, según explica RACE. Hay datos que te plantea Beatriz Pérez Otín que justifican esta revisión.

Cerca del 30% de los muertos en accidente de tráfico en las carreteras de la Unión Europea son mayores de 65 años y la cifra aumenta con el envejecimiento de la población. Entre los consejos que se dan para estas personas es que conduzcan por carreteras y calles que ya conozcan, evitar conducir el coche en los momentos con menos luz, procurar no conducir cuando hay climatología adversa, no conducir después de comer porque puede aparecer el sueño e informarse sobre si los medicamentos que toman dan somnolencia. Goyita respeta bastante estas normas, por lo que relata.

El ejemplo de Goyita para seguir conduciendo a los 81 años siendo muy responsable

Todas estas personas tienen que superar un reconocimiento y unos criterios de evaluación que son los mismos que una persona de 18 años, la edad a la que se sacó el carnet Goyita. Eso sí, ella está exenta de pagar tasas de tráfico cuando renueva su permiso. En España hay un debate en cuanto a la conducción y es que mucha gente piensa que se debería poder conducir hasta una edad límite. A la protagonista de esta historia en 'La Noche de COPE' no le pesaría si no la dejan coger el coche, pero le demuestra a Beatriz Pérez Otín que todavía puede seguir yendo a recoger a sus nietos.

Audio





El 15.5% de personas de permiso de conducir en España son mayores de 65 años, según la DGT. Hasta el 2009, las personas mayores de esta edad renovaban el carnet cada 10 años, igual que todos los conductores, pero, a partir de 2010, el Reglamento General de Conductores establecía que la renovación para los mayores de 45 sería cada 5 años y para los mayores de 70, cada dos años. De momento siguen manteniendo esta situación y Goyita se ve capaz de superar todas las pruebas que le pongan para seguir con sus dos manos al volante.