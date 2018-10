Santiago Abascal: "Si hay un partido al que hay que ilegalizar es Podemos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, es uno de los protagonistas políticos de las últimas horas después de llenar el Palacio de Vistalegre de Madrid, el pasado domingo, con 10.000 asistentes, además de otras 3.000 personas que se han quedado fuera.

Adolfo Arjona le ha preguntado en 'La Noche' por todas las dudas que surgen en torno a un partido tildado de ultraderecha. Abascal, en referencia a esta calificación, ha respondido que su partido y otras opciones similares, como Marine Le Pen en Francia son "expresiones de afirmación de la soberanía nacional en Europa, de necesidad de control migratorio y de reacción contra el marxismo cultural", por lo que calificarlas de extrema derecha, según él, es "demasiado falaz".

En este sentido, el presidente de Vox, ante el adjetivo "facha", ha defendido que "cualquier persona que se salga de la corrección política es estigmatizada. Y 'facha' es el comodín para calificarlo casi todo. Hay muchos españoles a las que nos da igual lo que nos llamen. Abascal, además, ha negado ser xenófobo, homófobo, racista y misógino

Después de proponer expulsar de España al secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, por ser un extranjero que ataca las libertades" en nuestro país, Abascal ha dicho que no se refiere a Echenique en particular, pero ha afirmado que su iniciativa contempla retirar la nacionalidad a quien "ataca las libertades contra la soberanía e independencia de España".

"Yo entiendo que lo que hace Echenique y Podemos tiene que ver con minar el sistema democrático, el intento de implantar un réfimen comunista en España y convertirnos en Venezuela. Si hay un partido al que hay que ilegalizar en España es a Podemos, que no cree en la democracia", ha asegurado.

Abascal, ex militante del Partido Popular, ha señalado que tiene una "buena relación y opinión personal" con su presidente, Pablo Casado, "una buena opinión" del gobierno de José María Aznar. Con respecto al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reconoce un distanciamiento aunque niega que la relación esté "rota".

En cuanto a sus posiciones sobre temas como el feminismo o la inmigración, el presidente de Vox ha dicho que su partido se opone al "feminismo radical enloquecido". Sobre la llegada de extranjeros a España, Abascal ha indicado que su propuesta es "regularla en base a las capacidades de la economía nacional y a la capacidad de integración de los inmigrantes.

"Yo no quiero que haya barrios como Molenbeek, en Bruselas, donde no pueden entrar ciudadanos ni policía, donde se aplica la sharía, donde ha habido violaciones sistemáticas y no se ha aplicado la ley. No quiero que eso pase en España". También ha subrayado que para él es prioritaria la inmigración de "nuestros países hermanos -en referencia a Hispanoamérica- en lugar de países del Magreb e islámicos".

Preguntado por su opinión sobre el dictador Francisco Franco, el líder de Vox ha dicho que "no es ni Hitler ni Stalin, le juzgará la Historia" y que no quiere caer "ni en una apología ni en una crítica destructiva". Crítica que sí ha vertido sobre el PSOE: "Dio un golpe de Estado contra la república, asesinó al líder de la oposición Calvo Sotelo, y provocó la Guerra Civil"