Rayden: “Ya lato a la vez que el concierto”

¿Has hecho alguna vez alguna caminata hasta llegar a un pico? Seguro que sí, ¿verdad? Yo no sé si nuestro invitado es muy asiduo a la montaña, pero viene a hablarnos de algo que se parece mucho a una ruta por la montaña, con sus subidas y su bajadas. Así han sido los 20 años de carrera del cantante Rayden, nombre artístico de David Martínez. Esta semana ha visitado La Noche de COPE para celebrarlo con los oyentes y hablarnos del concierto de su vida. Será este sábado 6 de noviembre en el Wizink de Madrid, algo con lo que ya soñaba en sus comienzos.

Rayden nos ha confesado que está nervioso pero emocionado. “Cuando suena la primera canción del concierto, ya estoy conectado. Ya lato a la vez que el concierto”.

La preparación del espectáculo la ha hecho “desde la verdad y desde el corazón”. ¿El objetivo? Organizar todo a la perfección pero rindiendo homenaje a estas dos décadas. “Guarda una relación muy bonita con toda mi carrera”, nos ha explicado.

Un concierto en el que celebra no solo veinte años, sino también las cien canciones que ha compuesto desde que comenzó su carrera. Pero que no quiere que sea nostálgico y melancólico, ya que él no se describe así. “Con el primer disco físico sorteé el cinturón que había ganado en la batalla de gallos” nos contaba para demostrar que no es de apegarse a las cosas.

Sin embargo, sí que ha querido recordar su trayecto. Especialmente los primeros años. “Hacíamos una compra de supermercado, nos preparábamos sándwiches y ensaladas y cuando llegamos solo teníamos a quince personas de público en un estadio de seiscientas”. Una anécdota que, según nos ha contado, casi le hizo abandonar su sueño.

Ahora, la historia ha cambiado y este sábado estará encima del escenario frente a un auditorio deportivo repleto de personas.