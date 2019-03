¿Qué harías si tu pareja te regala un anillo con localización GPS?

“Me parece un horror, no sé cómo está permitido o hay que respetar a las personas y no controlarlas de esa manera, estás en pareja porque quieres compartir tu vida con esa persona, no para que te controle”, son algunas de las opiniones de los oyentes de 'La Noche de COPE' sobre esta nueva joya de compromiso que incluye un GPS para controlar a la pareja. Aunque muchos aseguran que nunca lo aceptarían o lo regalarían, a otros les parece bien. “Si me lo regalase mi mujer me daría igual, ya me tiene controlado con el teléfono, pero si se lo regalo yo, lo va a tirar a la basura”.

Además, la psicóloga Macu Gortazar Ibañez de la Cadiniere, nos explica las claves sobre los celos en pareja. “El interés por tu pareja en una relación sana, supone conocer en lo que está la pareja. Tiene mucho que ver con una comunicación fluida, sana con la pareja, eres capaz de hablar de dónde estas y qué haces”.

Para controlar los celos, nuestra psicóloga indica que “debemos ser muy sinceros con nosotros mismos. Implica pensar que estás haciendo daño a otra persona, porque la persona controladora se suele poner en una posición de víctima y argumenta que también lo está pasando mal”.

La tecnología ha cambiado la manera en la que nos relacionamos con los demás y ha cambiado las relaciones de pareja”, explica la psicóloga en 'la Noche de COPE' y añade que “los adolescentes lo tienen mas interiorizado. Por eso, se están haciendo muchas campañas en los colegios para enseñarles a los jóvenes que el amor no es eso. El derecho a la intimidad y al respeto, parte de poner unos limites de lo que quiero que mi pareja sepa y eso no está unido con el querer más o querer menos. Sin embargo por desgracia parece que es así”.

Hablamos con el madrileño Raúl Martínez, que sufrió una relación tóxica con 21 años, mientras estudiaba magisterio. Se echó una novia y acabó convirtiéndose en su peor pesadilla y todo por los celos y las inseguridades de esta joven. Tras tres años de relación, decidió cortar con ella por las situaciones surrealistas que vivía. “Al principio de la relación me preguntaba qué iba a hacer hoy y yo pensaba que se interesaba por mi vida. Pero luego me empezó a nombrar personas o amigas mías que no le gustaban. Y acabó impidiéndome hacer planes o ver a ciertas personas”, nos cuenta Raúl.