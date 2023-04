El profesor que obliga a sus alumnos a usar ChatGPT en los exámenes: "Lo importante no es copiar y pegar"

A pesar de todo, es algo que nos ha tocado vivir, la IA formará en un futuro parte de nuestras vidas. Pero hasta que lo haga de una manera adecuada queda mucho camino por recorrer. Enrique Dans es experto en Inteligencia Artificial y tecnología. Autor de libros como 'Todo vuelve a cambiar. Cómo la Web3 revolucionará el mundo tal y como lo conocemos'. Un título que nos sitúa en el panorama actual. Esta madrugada en 'La Noche de COPE' nos ha puesto más en perspectiva este miedo a la inteligencia artificial y cómo debemos adaptarnos.

La Inteligencia Artificial a veces se pasa de rosca, como ha demostrado Beatriz Pérez Otín con su entrevista a la tecnología. Hace unos días, una revista alemana anunciaba que había entrevistado al piloto Michael Schumacher. Cosa que generó bastante expectación a nivel mundial, ya que desde 2013 no se ha sabido nada de él. Al final de la entrevista, que no firmaba nadie, se explicaba que la había hecho la IA. En la primera semana de ChatGPT se acumularon más de un millón de usuarios. Y se prevé que, para finales de año, lleguen a mil millones de usuarios.

"Cuando apareció internet, muchísima gente pensaba que iba a ser terrible, que iba a ser el mal, que iban a quebrar un montón de compañías y tal, y en la práctica nunca pasa nada", señala Enrique Dans en 'La Noche de COPE', "lo que pasa es que las compañías que utilizan Internet, pues sobreviven y las que no, pues se acababan efectivamente por puro darwinismo digital". El experto explica a Beatriz Pérez Otín que "con esto va a pasar lo mismo": "Yo me pasé mucho tiempo para convencer a las compañías de que sin Internet desaparecerían la gente, me miraba con cara de: Sí, hombre, dame un poco de lo que fumas. Hoy en día todas las compañías están en internet y si internet no funciona, te vas para casa".

Enrique Dans se dio "cuenta de que la tecnología tiene un ciclo de adopción": "Aparecen las tecnologías, cuándo aparecen no se sabe absolutamente nada de ellas, cuándo empiezan a ser utilizadas, ya te das cuenta definitivamente qué es lo que les falta y normalmente lo que le falta es una cosa que se suele llamar al menos en inglés la 'killer application', o sea, la aplicación que de repente hace que un montón de gente se dé cuenta de que eso es lo que le soluciona un problema".

En su labor como profesor, Enrique Dans obliga a sus alumnos a usarlo por una razón que puedes escuchar aquí, lejos de temores de que puedan copiar o de que pueda sustituir a su propio trabajo. Aun así, el experto explica en algunos trabajos "sí pueden tener problemas con el ChatGPT para seguir con vida". En cualquier caso, la reflexión que hace en 'La Noche de COPE' se centra en que "realmente la persona que te va a quitar el puesto de trabajo es otra persona como tú que utilice la inteligencia artificial mejor que tú". Por eso hace lo que hace con sus alumnos.