El problema de un ganadero de Ciudad Real por pagar 10.000 euros en pienso si "no viene un noviembre bueno"

Esta semana que promete ser histórica. Las temperaturas previstas rompen todos nuestros esquemas sobre la primavera. Ser ganadero es un trabajo que ocupa las 24 horas del día. No existen domingos ni fiestas. Y los establos tienen que permanecer en las condiciones perfectas cada jornada. Por eso es tan duro y por eso cuesta encontrar a quien pasar el testigo. Simón Sánchez Mora se dedica a la ganadería extensiva ovina en Almadén, Ciudad Real, y explica a Beatriz Pérez Otín en 'La Noche de COPE' las dificultades por las que está pasando con sus reses.

Tiene 1.400 cabezas y su presupuesto se ha doblado últimamente. La última semana pagó 10.000 euros por el pienso, como explica en 'La Noche de COPE'. Una vez más las cuentas no salen pagando las consecuencias de la falta de lluvia. Si la agricultura asiste a la pérdida de cosechas, la ganadería se plantea si compensan los gastos de pienso y forraje para alimentar a sus animales. La sequía asfixia ya al 60% del campo español y produce pérdidas irreversibles en más 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano.

Audio





"Como no viene agua, los piensos son más caros", explica en 'La Noche de COPE': "Por los forrajes se está pidiendo 250 € por tonelada de paja, que es una exageración, cuando se estaban pagando 100 € más o menos y no sé donde llegaremos". "Tiraremos lo que podamos aguantar, yo tengo casi 300 ovejas menos que el año anterior, lo he quitado porque ya no puede ser", se lamenta con Beatriz Pérez Otín. Es aún más duro porque Simón está "solo con todo el ganado" y también tiene "unas 50 o 60 hectáreas de siembra y otras 60 de barbecho y voy compaginando como puedo".

Seguir con estos precios

Es por lo que a Simón hay "días que hacen faltan horas, porque te puedes ir perfectamente al campo a las siete de la mañana y llegas a las 22 horas". "Y porque ya no ves, si no, tiraríamos más", recalca en 'La Noche de COPE'. Para el agua, explica que tiene "en la finca unos manantiales", por lo que no tiene "gasto ninguno de placas solares ni de nada": "Pero lo hay unas charcas que se llenan de agua de lluvia, pues a este año, pues tan tranquilamente por un 20 % y mientras los manantiales sigan resultando lo aguantaremos, si hay que comprar agua, pues ya sí que apaga y vámonos".

Simón desvela que "un abril normal tiene menos trabajo": "Los animales están comidos, haces las parideras mejor, no tiene nada que ver...". Pero el de 2023 "es lo mismo a un agosto malo": "Normalmente, trabajas bastante menos porque los animales tienen comida, se cubren muy bien... Este año, por ejemplo, para el mes de agosto esperamos otra cubrición y no sabemos si habrá corderos o no". Simón comenta cómo va a hacer para tirar durante este tiempo y hace un aviso de lo que puede pasar si la situación se prolonga hasta noviembre que puedes escuchar aquí.

Audio





El gasto que le supone cada vez que alimenta o da de beber al ganado es "muchísimo más que años anteriores": "En lo que va de trimestre, unos 14.000 o 15.000 euros más que dos o tres años atrás". Para cubrir gastos, Simón cuenta a Beatriz Pérez Otín que ha vendido "700 corderos": "Pues de todo el dinero, no me ha quedado nada. Todo para pagar pienso, para pagar pastos... Me he quedado cinco corderas que he dejado para la reposición de vida". Esto complica mucho todo a la hora de sacar adelante su actividad como ganadero.