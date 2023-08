La predicción de Molo Cebrián sobre la tecnología y las personas en el futuro: "Serán los guais"

Hay una frase que seguro has oído de vez en cuando y cada vez genera más incertidumbre: "¿Has escuchado lo que he dicho?". Normalmente, se lo comenta una persona a otra cuando considera que no se ha entendido su mensaje. Seguro que muchos de los grandes conflictos de la historia tuvieron su origen en un problema de comunicación. Sobre esta situación en la actualidad habló Molo Cebrián en 'La Noche de COPE'. El ganador de un Premio Ondas Globales del Pódcast por su trayectoria es la persona ideal a la que preguntar qué es necesario para que se dé una buena comunicación.

De las tertulias entre amigos, en el parque, en las casas, hemos pasado a la habitación, o el salón. Simplemente, abrimos el teléfono, la tablet o el ordenador y entramos en los chats. Hace unos meses abordábamos en 'La Noche de COPE' un tema muy interesante y es que las nuevas generaciones usan más el WhatsApp o el chat de Instagram que las llamadas telefónicas. Sobre estas cuestiones, Molo Cebrián explica a Carlos Márquez qué puede pasar si volcamos toda la comunicación en el teclado en vez de hablar por teléfono.

No todo vale en el contacto con los demás. La cercanía y la empatía se cimentan a través de muchos factores, y ahora lo que toca es incluir las nuevas tecnologías como una vía más. Estamos dando por hecho que hay una manera única de establecer una comunicación con otra persona. Pero quizás el resto de intentos, por ejemplo, los que se ven distorsionados por circunstancias ajenas a nosotros mismos, también son válidos. Por eso, en 'La Noche de COPE' también se preguntan si esto seguirá siendo así en el futuro o si el hastío que provoca estar siempre conectados puede devolver la situación al pasado.

¿Nos cansaremos de hablar solo por el teléfono y las redes sociales?

El estudio 'Las TIC y su influencia en la socialización de adolescentes' elaborado por Google, FAD y BBVA, refleja que casi un 90% de los adolescentes españoles tiene un smartphone, un 76%, un ordenador portátil y un 69%, una tablet. BankMyCell ha realizado un estudio al que ha llamado 'Generation mute, millenials phone call statistics' denomina a los jóvenes la 'generación muda' porque a pesar de que son personas "adictas" a los teléfonos móviles, no quieren perder el tiempo que se emplearía en una llamada telefónica y prefieren una comunicación más rápida y directa, como la que ofrece WhatsApp.

Por eso Molo Cebrián deja una reflexión y una predicción sobre este tipo de actitudes en 'La Noche de COPE'. Cuando se analiza el porqué de esto, se explica que esconderse detrás de los correos electrónicos y los mensajes, evita decir algo que no se debe o equivocarse. Los jóvenes sienten temor y se ven vulnerables, ya que tienen menos tiempo para transmitir su opinión de manera profesional o justificar bien su respuesta. Los niños españoles de entre 9 y 16 años consultan las redes sociales todos los días y que los de mayor edad, incluso, pueden llegar a tener hasta tres tipos de perfiles.

